С августа в Украине значительно уменьшилось количество случаев попыток незаконного пересечения границы - ГПСУ
Киев • УНН
Представитель ГПСУ сообщил о значительном снижении попыток нелегального пересечения границы с августа. Самые активные направления - границы с Румынией и Молдовой, ожидается дальнейшее уменьшение из-за погодных условий.
Начиная с августа наблюдается существенная динамика к уменьшению количества попыток незаконного пересечения границы. Об этом во время брифинга в Media Center Ukraine заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает УНН.
Детали
Большинство попыток (незаконно пересечь границу - ред.) происходит за пределами пунктов пропуска, то есть на зеленом участке границы
По его словам, наиболее активными направлениями остается граница с Румынией и Молдовой. Меньше случаев фиксируется на границе с Венгрией, Словакией или Польшей.
Хотя там и присутствуют также попытки людей незаконно преодолеть линию границы, но в значительно меньшей степени, чем на первых двух направлениях. В то же время, начиная с августа, мы отмечаем динамику к уменьшению попыток незаконного пересечения границы, достаточно существенную, если брать количественные показатели
Он также отметил, что сейчас идут холода, в частности в горах уже выпадал снег.
В дальнейшем в зимний период, сложные погодные условия, и мы ожидаем, что количество попыток незаконного пересечения границы также будет уменьшаться
Напомним,
Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что по состоянию на 8 октября, по меньшей мере 40 человек потеряли жизнь при попытках незаконно пересечь границу. Большинство таких случаев случались на реках.