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З серпня в Україні значно поменшало випадків спроб незаконного перетину кордону - ДПСУ

З серпня в Україні значно поменшало випадків спроб незаконного перетину кордону - ДПСУ

Київ • УНН

 • 11276 перегляди

Речник ДПСУ повідомив про значне зниження спроб нелегального перетину кордону з серпня. Найактивніші напрямки - кордони з Румунією та Молдовою, очікується подальше зменшення через погодні умови.

Починаючи з серпня спостерігається суттєва динаміка до зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону. Про це під час брифінгу в Media Center Ukraine заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає УНН.

Деталі

Більшість спроб (незаконно перетнути кордон – ред.) відбувається поза межами пунктів пропуску, тобто на зеленій ділянці кордону

- пояснив Демченко. 

За його словами, найбільш активними напрямками залишається кордон з Румунією та Молдовою. Менше випадків фіксується на кордоні з Угорщиною, Словаччиною чи Польщею.

Хоч там і присутні також спроби людей у незаконний спосіб подолати лінію кордону, але значно меншою мірою, ніж на перших двох напрямках. Водночас, починаючи з серпня, ми відмічаємо динаміку до зменшення спроб незаконного перетину кордону, досить суттєву, якщо брати кількісні показники  

- заявив речник ДПСУ. 

Він також наголосив, що, зараз йдуть холоди, зокрема в горах вже випадав сніг.

Надалі в зимовий період, складні погодні умови, і ми очікуємо, що кількість спроб незаконного перетину кордону також буде зменшуватися

 – зазначив Андрій Демченко.

Нагадаємо

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що станом на 8 жовтня, щонайменше 40 людей втратили життя під час спроб незаконно перетнути кордон. Більшість таких випадків траплялися на річках. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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