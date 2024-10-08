З серпня в Україні значно поменшало випадків спроб незаконного перетину кордону - ДПСУ
Київ • УНН
Речник ДПСУ повідомив про значне зниження спроб нелегального перетину кордону з серпня. Найактивніші напрямки - кордони з Румунією та Молдовою, очікується подальше зменшення через погодні умови.
Починаючи з серпня спостерігається суттєва динаміка до зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону. Про це під час брифінгу в Media Center Ukraine заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає УНН.
Деталі
Більшість спроб (незаконно перетнути кордон – ред.) відбувається поза межами пунктів пропуску, тобто на зеленій ділянці кордону
За його словами, найбільш активними напрямками залишається кордон з Румунією та Молдовою. Менше випадків фіксується на кордоні з Угорщиною, Словаччиною чи Польщею.
Хоч там і присутні також спроби людей у незаконний спосіб подолати лінію кордону, але значно меншою мірою, ніж на перших двох напрямках. Водночас, починаючи з серпня, ми відмічаємо динаміку до зменшення спроб незаконного перетину кордону, досить суттєву, якщо брати кількісні показники
Він також наголосив, що, зараз йдуть холоди, зокрема в горах вже випадав сніг.
Надалі в зимовий період, складні погодні умови, і ми очікуємо, що кількість спроб незаконного перетину кордону також буде зменшуватися
Нагадаємо
Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що станом на 8 жовтня, щонайменше 40 людей втратили життя під час спроб незаконно перетнути кордон. Більшість таких випадків траплялися на річках.