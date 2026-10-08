Ругань и физическая сила во время урока: в Одесской области разгорелся скандал из-за поведения учителя

Фото: Telegram-канал Дмитрия Лубинца

В Одесской области уволили педагога после появления в сети видео, на котором он, предположительно, применяет физическую силу к ученику и использует нецензурную лексику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Детали

По словам Лубинца, он увидел в социальных сетях видео, на котором педагог во время урока ругался и толкал ребенка. Омбудсмен сообщил, что уже направил соответствующие обращения в Главное управление Национальной полиции в Одесской области и областную Службу по делам детей, чтобы те установили все обстоятельства инцидента.

"Уже направил письма в ГУНП Одесской области и Службу по делам детей Одесской области, чтобы ситуацию тщательно проверили, установили все обстоятельства", – отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что применение физической силы, унижение и запугивание детей недопустимы независимо от обстоятельств конфликта.

"Крик, мат, толкотня или агрессия – это не педагогические методы. Учитель может быть уставшим, может столкнуться со сложным поведением ученика, может возникнуть конфликт. Но взрослый в этой ситуации должен оставаться взрослым. А педагог – еще и профессионалом, – подчеркнул омбудсмен.

Лубинец также отметил, что для решения конфликтных ситуаций в школах существуют законные и педагогические механизмы. В частности, можно привлечь родителей, школьных психологов, социальных педагогов и администрацию учебного заведения.

По информации омбудсмена, преподавателя, попавшего на видео, уже уволили. В то же время официальных результатов проверки обстоятельств инцидента пока ожидают.

"Если зафиксированные на видео факты подтвердятся, оценка компетентных органов должна быть", – добавил он.

Омбудсмен подчеркнул, что школа должна оставаться безопасной средой для детей, где они могут получать знания и поддержку, не опасаясь агрессии со стороны взрослых.

Напомним

Недавно в школе в Винницкой области учитель физкультуры избил ученика на уроке. 25-летнему педагогу сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 126 УК Украины.