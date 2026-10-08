Лайка та фізична сила під час уроку: на Одещині спалахнув скандал через поведінку вчителя

Фото: Telegram-канал Дмитра Лубінця

На Одещині звільнили педагога після появи у мережі відео, на якому він, ймовірно, застосовує фізичну силу до учня та використовує нецензурну лексику. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

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За словами Лубінця, він побачив у соціальних мережах відео, на якому педагог під час уроку, лаявся та штурхав дитину. Омбудсмен повідомив, що вже направив відповідні звернення до Головного управління Національної поліції в Одеській області та обласної Служби у справах дітей, щоб ті встановили всі обставини інциденту.

"Уже направив листи до ГУНП Одещини та Служби у справах дітей Одеської області, аби ситуацію ретельно перевірили, встановили всі обставини", – зазначив Лубінець.

Він наголосив, що застосування фізичної сили, приниження та залякування дітей неприпустиме незалежно від обставин конфлікту.

"Крик, матюки, штовханина чи агресія – це не педагогічні методи. Учитель може бути втомленим, може зіткнутися зі складною поведінкою учня, може виникнути конфлікт. Але дорослий у цій ситуації має залишатися дорослим. А педагог – ще й професіоналом, – підкреслив омбудсмен.

Лубінець також зауважив, що для вирішення конфліктних ситуацій у школах існують законні та педагогічні механізми. Зокрема можна залучити батьків, шкільних психологів, соціальних педагогів та адміністрацію навчального закладу.

За інформацією омбудсмена, викладача, який потрапив на відео, вже звільнили. Водночас офіційні результати перевірки обставин інциденту наразі очікують.

"Якщо зафіксовані на відео факти підтвердяться, оцінка компетентних органів має бути", – додав він.

Омбудсмен наголосив, що школа повинна залишатися безпечним середовищем для дітей, де вони можуть отримувати знання та підтримку, не побоюючись агресії з боку дорослих.

Нагадаємо

Нещодавно в школі на Вінниччині вчитель фізкультури побив учня на уроці. 25-річному педагогу повідомили про підозру за ч. 1 ст. 126 КК України.