Россияне создают условия для распространения сибирской язвы на оккупированной Херсонщине - ГУР

На временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики создают условия для распространения возбудителя сибирской язвы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию от ГУР Минобороны Украины.

ГУР МО Украины информирует: на временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики намеренно создают условия для распространения возбудителя сибирской язвы - сообщили в ГУР.

Речь идет прежде всего о ненадлежащем захоронении туш зараженного скота в скотомогильниках региона.

Детали

По информации ГУР, россияне свозят туши инфицированного сибирской язвой скота в скотомогильники на оккупированной части Херсонщины. Всего в регионе насчитывается до полусотни таких объектов. Наибольшую угрозу представляют около десяти из них, в частности скотомогильники в районах Аскании-Новой, Скадовска и Зализного Порта.

В разведке отмечают, что зараженных животных оккупанты утилизируют без соблюдения санитарных норм. Туши не сжигают, а просто закапывают в землю. Часть таких объектов находится в запущенном состоянии и расположена вблизи дорог и населенных пунктов. В отдельных случаях расстояние от скотомогильников до жилой застройки составляет менее одного километра.

Кроме того, захоронения инфицированного скота не имеют надлежащих ограждений или других защитных сооружений. Грунт на местах захоронения со временем оседает, однако оккупационная администрация не проводит необходимого обслуживания, которое должно обеспечивать биологическую безопасность.

В чем заключаются дополнительные риски на оккупированной Херсонщине

Отдельную опасность представляет расположение части скотомогильников на территориях с высоким уровнем грунтовых вод. Это, как подчеркивают в разведке, повышает риск распространения возбудителя сибирской язвы, который может сохранять жизнеспособность в почве десятки лет, а в отдельных случаях — до столетия.

В ГУР предупреждают, что бесконтрольное захоронение инфицированного скота и игнорирование правил безопасности создает прямую угрозу для гражданского населения на временно оккупированных территориях. Риски также касаются аграрного сектора Херсонщины из-за возможного заражения почв и здоровых животных.

Разведка считает, что намеренное или халатное создание условий для вспышки сибирской язвы может расцениваться как очередное преступление государства-агрессора россии и акт биологического терроризма против гражданского населения на временно оккупированных территориях Украины.

Как россия может использовать ситуацию со скотомогильниками во вред Украине

Кроме того, разведчики не исключают, что россия может использовать ситуацию со скотомогильниками для проведения провокации "под чужим флагом". Такая операция может сочетать физическое воздействие на объекты, связанные с источниками сибирской язвы, и информационно-пропагандистскую кампанию с последующими обвинениями Украины в якобы изготовлении или применении "биологического" оружия.

Напомним

Ранее СМИ сообщали, что россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик.