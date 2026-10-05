россия атаковала Украину 205 дронами - как отработала ПВО

россия в ночь на 5 октября ударила по Украине 205 дронами, из которых 172 были сбиты или подавлены. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Откуда и чем атаковал враг

По данным ВС ВСУ, в ночь на 5 октября (с 18:00 4 октября) противник атаковал 205 ударными БПЛА типа Shahed (49 из них — реактивные), "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — рф, временно оккупированная территория Донецка и временно оккупированная территория АР Крым — Гвардейское.

Сколько уничтожили

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 172 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", дронов других типов. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 локациях, а также падение сбитых целей (обломков) в 3 локациях — сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся около десяти вражеских БПЛА.

Стало известно, сколько военнослужащих и техники потеряли россияне за сутки в Украине