росія атакувала Україну 205 дронами - як відпрацювала ППО

росія у ніч на 5 жовтня вдарила по Україні 205 дронами, з яких 172 збито або придушено. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Звідки і чим атакував ворог

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 05 жовтня (з 18:00 04 жовтня) противник атакував 205 ударними БпЛА типу Shahed (49 із них - реактивні), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Скільки знищили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 172 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, дрони інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі близько десяти ворожих БпЛА.

Стало відомо, скільки військових та техніки втратили росіяни протягом доби в Україні