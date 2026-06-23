Россия атаковала Одессу, на побережье погибла женщина
Киев • УНН
В результате российской атаки беспилотниками на побережье Одессы погибла 26-летняя женщина. 39-летний мужчина получил ранение, ему оказывается помощь.
Россия атаковала Одессу дронами, погибла женщина на побережье, ранен мужчина, сообщил во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.
Враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. К сожалению, в результате российской атаки на побережье города Одесса погибла 26-летняя женщина, 39-летний мужчина получил ранение
По его словам, пострадавшему оказывается помощь.
Информация о количестве пострадавших уточняется.
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