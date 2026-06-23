Жертвами атаки рф баллистикой на Кривой Рог стали три человека, еще более десяти ранены
Киев • УНН
В Кривом Роге в результате баллистического удара РФ по гражданской инфраструктуре погибли три человека, более десяти ранены. Врачи борются за жизнь тяжелораненых.
В Кривом Роге в результате баллистической атаки рф уже трое погибших, более десяти человек получили ранения, сообщил во вторник глава Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул в соцсетях, пишет УНН.
Попадание в объект гражданской инфраструктуры. К сожалению, трое погибших. Более десяти человек получили ранения. Есть тяжелые, уже все доставлены в больницы, находятся на операционном столе. Врачи делают все возможное и борются за их жизнь
По его словам, "все службы на месте, идет ликвидация последствий ударов".
Напомним
россия сегодня нанесла ракетный удар баллистикой по Кривому Рогу, повредив промышленную инфраструктуру. Ранее было известно об одном погибшем и троих пострадавших.