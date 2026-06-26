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россия атаковала Херсон семью КАБами, семеро пострадавших

Киев • УНН

 • 422 просмотра

Российские войска нанесли авиаудары по Херсону, применив как минимум семь КАБов. В результате атаки пострадали семеро человек, повреждены объекты энергетической инфраструктуры города.

россия атаковала Херсон семью КАБами, семеро пострадавших

россия сегодня атаковала Херсон с авиации как минимум 7 КАБами, известно о 7 пострадавших, среди них есть коммунальщики, сообщил в пятницу глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько в соцсетях, пишет УНН.

По информации Сил обороны Херсона, враг нанес по городу 3 авиаудара с применением как минимум 7 КАБ. Уже 7 людям понадобилась медицинская помощь после авиаударов, которые враг нанес по Херсону около 11:00

- написал Шанько.

По его словам, в результате российского авиаудара пострадали двое работников одного из коммунальных предприятий - у мужчин 51 и 65 лет диагностировали минно-взрывные травмы и контузии.

"В результате российского авиаудара повреждены объекты энергетической инфраструктуры города. Временно без электроснабжения Центральный район", - также сообщил Шанько.

По данным ГСЧС, из-за попадания по территории одного из коммунальных предприятий возник пожар нежилого здания, также загорелись легковой и грузовой автомобили. Спасатели, работая в условиях повышенной опасности и угрозы повторных вражеских ударов, оперативно ликвидировали пожар.

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Юлия Шрамко

Война в Украине