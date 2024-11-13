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Российский фильм "Глухие любовники" не будут убирать из основной программы Таллиннского фестиваля

Российский фильм "Глухие любовники" не будут убирать из основной программы Таллиннского фестиваля

Киев  •  УНН

 • 3964 просмотра

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Директор фестиваля PÖFF Тиина Локк заявила, что фильм "Глухие любовники" останется в основной программе. Лента рассказывает об отношениях глухих украинки и россиянина в Стамбуле.

Фильм "Глухие любовники" российского режиссера Бориса Гуци не будут убирать из основной программы Таллиннского кинофестиваля "Темные ночи". Об этом заявила кинорежиссер, директор PÖFF Тиина Локк, передает УНН со ссылкой на ERR. 

"Фильм будет показан на PÖFF, потому что мы не выбрали его случайно, а он включен в программу, потому что он художественно и содержательно очень острый и дает возможность поговорить об актуальных темах", - сказала  Локк. 

Мировая премьера "Глухих любовников" состоится на PÖFF, и, по словам Локр, фильм еще никто не видел, но, по ее мнению, якобы развернута огромная клеветническая кампания. 

"Этот фильм подвергается очень яростной атаке со стороны российских оппозиционеров, белорусов и украинцев, у которых точки зрения, конечно, очень разные, и этот фильм также можно очень по-разному трактовать, в этом его очарование", - заявила она.

Фестиваль также разослал обращение к общественности, в котором подчеркнул, что "Глухие любовники" якобы  не является российским фильмом.

Организаторы фестиваля заявляют, что  автор фильма Борис Гуц покинул россию после начала полномасштабной войны и жил как беженец в разных европейских странах, сейчас в Сербии. 

Утверждается, что он неоднократно выступал против войны, начатой россией и режимом путина.

Однако не предоставляется информация о том, отказался ли Гуц от российского паспорта. 

Однако фильм изъяли из программы  Stand with Ukraine. 

Фильм "Глухие любовники" рассказывает историю украинской девушки и русского парня, которые встречаются в Стамбуле. Они оба глухие и им не хватает денег, чтобы жить в незнакомом городе, но двое молодых влюбленных проводят время вместе, беззаботно гуляют и ищут близости. Однако, по мнению украинских режиссеров, отношения в центре фильма создают неправильное впечатление, учитывая то, как российские солдаты вели себя с украинками во время войны.

Дополнение 

Государственное агентство Украины по вопросам кино призвало организаторов Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) исключить из основной программы фестиваля российский фильм "Deaf Lovers" ("Глухие любовники").

В МИД Украины призвали партнеров не предоставлять рф культурных площадок.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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