Российский экспорт из балтийских портов Приморска, Усть-Луги и Новороссийска в прошлом месяце упал почти до 1,8 млн баррелей в день, по сравнению с июнем - 2,2 млн баррелей в день. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

"Российский экспорт сырой нефти из ключевых западных портов в июле упал до 19-месячного минимума, что повлекло общее снижение потоков морской нефти во всем мире. В прошлом месяце глобальные поставки упали примерно на 586 тыс. баррелей в день. Общий поток в Китай упал более чем на 1,4 миллиона баррелей в день, что является самым большим наблюдаемым падением в этом году, хотя цифры могут измениться, поскольку больше судов указывают свои конечные пункты назначения", - пишет издание.

Отмечается, что увеличение со стороны ведущих экспортеров Саудовской Аравии и США помогло компенсировать меньшие поставки из россии, Бразилии, Венесуэлы и Катара.

"Российский экспорт из балтийских портов Приморск и Усть-Луга, а также Новороссийска на Черном море, в прошлом месяце упал почти до 1,8 миллиона баррелей в день. Это по сравнению с 2,2 миллионами, зафиксированными в июне", - добавляет издание.

Также издание отмечает, что общий экспорт сырой нефти морем россии является самым низким почти за год, а поставки из балтийских портов - самыми низкими с декабря 2022 года.

Напомним

Российские нефтяные компании уменьшили темпы бурения по сравнению с прошлогодним рекордом, в связи с дальнейшим сокращением добычи, согласованным с ОПЕК+.