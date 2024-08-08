Рыбачок была вынуждена отказаться от лодки с залепленной надписью "I am Ukrainian": возникла путаница с участием ICF

На Олимпийских играх украинскую гребчицу Анастасию Рыбачок заставили не только залепить надпись "Я - украинка" на лодке, но и, из-за несогласованности Международной федерации каноэ-гребли, спортсменка вышла на старт с другой лодкой.

Пишет УНН со ссылкой на новости украинского спорта от Общественного.

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На вопрос почему гребчице пришлось выйти на старт, избавившись от лодки, где уже была залеплена надпись "I am Ukrainian", Анастасия Рыбачок ответила следующее.

"Возникла ситуация с моей надписью, ее заставили прикрыть. Из-за того, что СМИ раздули такой скандал в интернете, то мне в принципе запретили в нем выходить. Не скажу, что они неправы - это правило, как мне объяснило ICF, существует уже давно. Как видите, другие страны вообще не имеют надписей. Проблема в том, что ни штаб команды, ни ICF не знали, что нельзя надписей. И когда мне сделали ту лодку, и они [ICF] знали, что я на ней буду гоняться на Олимпиаде, мне никто ничего не сказал", - сказала Рыбачок Общественному.

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Конечно, жаль, что не имею запасной лодки, только одну привезла на Олимпиаду. Но благодаря напарнице [Людмиле Лузан], у нее запас лодок и она с радостью со мной поделилась, [я выступила в квалификации] - объяснила Анастасия Рыбачок в комментарии Суспільне Спорт.

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