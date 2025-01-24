рф вывела в Черное море два корабля с "Калибрами": что известно об угрозе
Киев • УНН
В Черном море находятся 2 российских корабля-носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 6 кораблей рф, из которых 2 имеют на борту до 22 "Калибров".
россия вывела на боевое дежурство в Черное море два корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до четырех ракет. Об этом информируют Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что по состоянию на 06:00 24.01.2025 в Черном море 2 вражеских корабля, один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет.
Кроме того, за прошедшие сутки, в интересах россии, прошли Керченским проливом в Азовское море три корабля, из них два двигались из пролива Босфор. К Черному морю направлялось три судна, одно из которых продолжило движение в направлении Босфора.
"рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - отметили в ведомстве.
Напомним
Министр обороны Британии сообщил об усилении реакции на российское судно "Янтарь", замеченное в Ла-Манше. Британия развернет систему ИИ и изменит правила ведения боевых действий для защиты подводной инфраструктуры.
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