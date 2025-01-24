рф вывела в Черное море два корабля с "Калибрами": что известно об угрозе

ukenru
Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 117351 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 121248 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 123119 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Эксклюзив
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
23 января, 14:15 • 152415 просмотра

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»
23 января, 14:09 • 113313 просмотра

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»

Эксклюзив
Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси
23 января, 14:03 • 102897 просмотра

Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси

Эксклюзив
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
23 января, 13:47 • 131359 просмотра

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Эксклюзив
Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности
23 января, 13:09 • 63147 просмотра

Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью
23 января, 12:05 • 77806 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью

Эксклюзив
Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть
23 января, 09:43 • 102186 просмотра

Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп подписал указ о создании рабочей группы по вопросам криптовалют

Трамп подписал указ о создании рабочей группы по вопросам криптовалют

23 января, 21:45 • 106542 просмотра
Масштабная атака дронов на рф: взрывы возле нефтеперерабатывающего завода в Рязани

Масштабная атака дронов на рф: взрывы возле нефтеперерабатывающего завода в Рязани

23 января, 22:13 • 105548 просмотра
В москве приостановили работу аэропорты из-за атаки дронов: что известно

В москве приостановили работу аэропорты из-за атаки дронов: что известно

23 января, 23:44 • 106001 просмотра
В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены дома, возникли пожары

В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены дома, возникли пожары

02:33 • 75868 просмотра
ISW: Власти россии усиливают защиту оборонно-промышленных объектов

ISW: Власти россии усиливают защиту оборонно-промышленных объектов

05:00 • 55043 просмотра
публикации
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 152383 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 131334 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 194465 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 193336 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 195758 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

23 января, 16:03 • 111904 просмотра
Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

23 января, 15:48 • 110900 просмотра
Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

23 января, 15:44 • 106350 просмотра
Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

23 января, 15:02 • 102938 просмотра
Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

23 января, 14:08 • 110301 просмотра
Актуальное
рф вывела в Черное море два корабля с "Калибрами": что известно об угрозе

рф вывела в Черное море два корабля с "Калибрами": что известно об угрозе

Киев  •  УНН

 • 9717 просмотра

Read in English

В Черном море находятся 2 российских корабля-носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 6 кораблей рф, из которых 2 имеют на борту до 22 "Калибров".

россия вывела на боевое дежурство в Черное море два корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до четырех ракет. Об этом информируют Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 24.01.2025 в Черном море 2 вражеских корабля, один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет.

Image

Кроме того, за прошедшие сутки, в интересах россии, прошли Керченским проливом в Азовское море три корабля, из них два двигались из пролива Босфор. К Черному морю направлялось три судна, одно из которых продолжило движение в направлении Босфора.

"рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - отметили в ведомстве.

Напомним

Министр обороны Британии сообщил об усилении реакции на российское судно "Янтарь", замеченное в Ла-Манше. Британия развернет систему ИИ и изменит правила ведения боевых действий для защиты подводной инфраструктуры.

Трое погибших, пожар в многоэтажке: последствия атаки вражеских дронов на Киевщине24.01.25, 06:59 • 14846 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
sredizemnoe-moreСредиземное море
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы