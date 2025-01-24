рф вивела в Чорне море два кораблі з "Калібрами": що відомо про загрозу

росія вивела на бойове чергування у Чорне море два кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до чотирьох ракет. Про це інформують Військово-Морські Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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Зазначається, що станом на 06:00 24.01.2025 в Чорному морі 2 ворожі кораблі, один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет.

Крім того, минулої доби, в інтересах росії, пройшли Керченською протокою до Азовського моря три кораблі, з них два рухалися з протоки Босфор. До Чорного моря прямувало три судна, один з яких продовжив рух у напрямку Босфору.

"рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - зазначили у відомстві.

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