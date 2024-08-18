рф проводит информационную кампанию по теме Курщины - ЦПД

российская федерация проводит информационную кампанию, ориентированную как на внутреннюю, так и на внешнюю аудиторию по теме Курщины. Основная цель - дискредитация Украины. Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, передает УНН.

россия проводит информационную кампанию, ориентированную как на внутреннюю, так и на внешнюю аудиторию по теме Курщины. Основная цель - дискредитация Украины и уменьшение количества сообщений об успехах Вооруженных Сил Украины в международных медиа - написал Коваленко.

По его словам, ключевые элементы этой кампании:

Раздувание угроз для ядерных объектов, в частности, Курской и Запорожской АЭС, и попытки привлечь МАГАТЭ для давления на Киев. На самом деле, единственные, кто может готовить ядерные провокации - это россияне.

Распространение фейковых сообщений о «добровольной» сдаче в плен украинских военных, что имеет целью деморализовать общество и армию.



Акцентирование внимания на возможных последствиях наступления ВСУ для переговоров о прекращении огня, с целью создания ложного впечатления о бесперспективности военных действий Украины.



Тему о переговорах пытаются массово распространять в Азии и на Ближнем Востоке через свои сети и медиа. Эти информационные манипуляции являются частью более широкой стратегии дезинформации, которая нацелена на подрыв международной поддержки Украины - заявил Коваленко.

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Дополнение

Прошло более 10 дней с начала операции Вооруженных сил Украины в Курской области, однако большинство стран, которые Россия считает своими «дружественными», до сих пор не высказались по поводу этого первого военного вторжения иностранного государства на территорию РФ со времен Второй мировой войны. На это обращают внимание многочисленные российские СМИ, в частности газета The Moscow Times и популярные Telegram-каналы,