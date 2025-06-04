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рф готова начать обмен пленными с Украиной 7-9 июня - мединский

Киев • УНН

 • 206 просмотра

российская федерация заявила о готовности начать обмен пленными с Украиной уже 7-9 июня. Также, рф готова передать тела украинских военных.

рф готова начать обмен пленными с Украиной 7-9 июня - мединский

россия готова начать обмен пленными с Украиной 7-9 июня. Об этом заявил глава российской делегации владимир мединский, докладывая российскому диктатору владимиру путину о переговорах в Стамбуле, передает УНН.

"рф готова начать 7-9 июня обмен пленными с Украиной", - сообщил мединский.

Могут быть освобождены от 1000 до 1200 человек: мединский о будущем обмене пленными02.06.25, 18:32 • 2138 просмотров

Кроме того, по его словам, россия готова в ближайшее время передать Киеву тела украинских военных.

мединский во время доклада путину также рассказал, что будущий обмен пленными пройдет в формате "1200 на 1200".

Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский04.06.25, 16:08 • 5150 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
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Украина
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