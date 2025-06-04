рф готова начать обмен пленными с Украиной 7-9 июня - мединский
Киев • УНН
российская федерация заявила о готовности начать обмен пленными с Украиной уже 7-9 июня. Также, рф готова передать тела украинских военных.
россия готова начать обмен пленными с Украиной 7-9 июня. Об этом заявил глава российской делегации владимир мединский, докладывая российскому диктатору владимиру путину о переговорах в Стамбуле, передает УНН.
"рф готова начать 7-9 июня обмен пленными с Украиной", - сообщил мединский.
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Кроме того, по его словам, россия готова в ближайшее время передать Киеву тела украинских военных.
мединский во время доклада путину также рассказал, что будущий обмен пленными пройдет в формате "1200 на 1200".
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