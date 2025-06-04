рф готова розпочати обмін полоненими з Україною 7-9 червня - мединський
Київ • УНН
російська федерація заявила про готовність розпочати обмін полоненими з Україною вже 7-9 червня. Також, рф готова передати тіла українських військових.
росія готова розпочати обмін полоненими з Україною 7-9 червня. Про це заявив голова російьскої делегації володимир мединський, доповідаючи російському диктатору володимиру путіну про переговори у Стамбулі, передає УНН.
"рф готова розпочати 7-9 червня обмін полоненими з Україною", - повідомив мединський.
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Крім того, за його словами, росія готова найближчим часом передати Києву тіла українських військових.
мединський під час доповіді путіну також розповів, що майбутній обмін полоненими пройде у форматі "1200 на 1200".
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