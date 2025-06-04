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Україна втратила цивільну авіацію у довоєнному вигляді: галузь опинилася на межі зникнення
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The New York Times

рф готова розпочати обмін полоненими з Україною 7-9 червня - мединський

Київ • УНН

 • 182 перегляди

російська федерація заявила про готовність розпочати обмін полоненими з Україною вже 7-9 червня. Також, рф готова передати тіла українських військових.

рф готова розпочати обмін полоненими з Україною 7-9 червня - мединський

росія готова розпочати обмін полоненими з Україною 7-9 червня. Про це заявив голова російьскої делегації володимир мединський, доповідаючи російському диктатору володимиру путіну про переговори у Стамбулі, передає УНН.

"рф готова розпочати 7-9 червня обмін полоненими з Україною", - повідомив мединський.

Можуть бути звільнені від 1000 до 1200 осіб: мединський про майбутній обмін полоненими02.06.25, 18:32 • 2138 переглядiв

Крім того, за його словами, росія готова найближчим часом передати Києву тіла українських військових.

мединський під час доповіді путіну також розповів, що майбутній обмін полоненими пройде у форматі "1200 на 1200".

Перша частина обміну полоненими між росією та Україною очікується 7 та 8 червня - Зеленський04.06.25, 16:08 • 5062 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
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