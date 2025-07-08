рф атаковала Украину зенитными ракетами и 54 дронами: обезврежено 34 беспилотника
Киев • УНН
В ночь на 8 июля враг атаковал Украину ракетами С-300/400 и 54 ударными БпЛА типа Shahed. Силами ПВО уничтожено 34 вражеских беспилотника на севере и юге страны.
россия ночью запустила по Украине четыре ракеты С-300/400 и 54 беспилотника, 34 дрона обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 8 июля враг атаковал 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской обл. и 54-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел - рф, Гвардейское - ТОТ Крыма.
По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 34 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и юге страны. 26 - сбито огневыми средствами поражения, 8 - локационно потеряно/подавлено РЭБ
"Зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 5 локациях", - говорится в сообщении.
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