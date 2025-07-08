рф атаковала Украину зенитными ракетами и 54 дронами: обезврежено 34 беспилотника

россия ночью запустила по Украине четыре ракеты С-300/400 и 54 беспилотника, 34 дрона обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 8 июля враг атаковал 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской обл. и 54-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел - рф, Гвардейское - ТОТ Крыма.

По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 34 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и юге страны. 26 - сбито огневыми средствами поражения, 8 - локационно потеряно/подавлено РЭБ - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 5 локациях", - говорится в сообщении.

Потери врага: украинские защитники ликвидировали более тысячи оккупантов и 41 вражескую артсистему