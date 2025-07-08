Потери врага: украинские защитники ликвидировали более тысячи оккупантов и 41 вражескую артсистему

За сутки 7 июля российские войска потеряли на войне с Украиной 1070 солдат и 41 артсистему. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1028610 (+1070) человек ликвидировано

танков ‒ 10995 (0)

боевых бронированных машин ‒ 22967 (+4)

артиллерийских систем ‒ 30034 (+41)

РСЗО ‒ 1434 (+2)

средства ПВО ‒ 1192 (0)

самолетов ‒ 421 (0)

вертолетов ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 44230 (+172)

крылатые ракеты ‒ 3439 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 54456 (+86)

специальная техника ‒ 3927 (0)

Данные уточняются.

Напомним

По мнению аналитиков ISW, российский диктатор Владимир Путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, Путин верит, что Россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".

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