Потери врага: украинские защитники ликвидировали более тысячи оккупантов и 41 вражескую артсистему
Киев • УНН
За сутки 7 июля российские войска потеряли 1070 солдат и 41 артсистему. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.25 ориентировочно составляют 1028610 человек.
За сутки 7 июля российские войска потеряли на войне с Украиной 1070 солдат и 41 артсистему. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.07.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1028610 (+1070) человек ликвидировано
- танков ‒ 10995 (0)
- боевых бронированных машин ‒ 22967 (+4)
- артиллерийских систем ‒ 30034 (+41)
- РСЗО ‒ 1434 (+2)
- средства ПВО ‒ 1192 (0)
- самолетов ‒ 421 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 44230 (+172)
- крылатые ракеты ‒ 3439 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 54456 (+86)
- специальная техника ‒ 3927 (0)
Данные уточняются.
Напомним
По мнению аналитиков ISW, российский диктатор Владимир Путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, Путин верит, что Россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".
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