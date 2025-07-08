Втрати ворога: українські захисники ліквідували понад тисячу окупантів та 41 ворожу артсистему
Київ • УНН
За добу 7 липня російські війська втратили 1070 солдатів та 41 артсистему. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.25 орієнтовно становлять 1028610 осіб.
За добу 7 липня російські війська втратили на війні з Україною 1070 солдатів та 41 артсистему. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1028610 (+1070) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10995 (0)
- бойових броньованих машин ‒ 22967 (+4)
- артилерійських систем ‒ 30034 (+41)
- РСЗВ ‒ 1434 (+2)
- засоби ППО ‒ 1192 (0)
- літаків ‒ 421 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 44230 (+172)
- крилаті ракети ‒ 3439 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 54456 (+86)
- спеціальна техніка ‒ 3927 (0)
Дані уточнюються.
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На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".
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