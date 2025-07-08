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Втрати ворога: українські захисники ліквідували понад тисячу окупантів та 41 ворожу артсистему

Київ • УНН

 • 386 перегляди

За добу 7 липня російські війська втратили 1070 солдатів та 41 артсистему. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.25 орієнтовно становлять 1028610 осіб.

Втрати ворога: українські захисники ліквідували понад тисячу окупантів та 41 ворожу артсистему

За добу 7 липня російські війська втратили на війні з Україною 1070 солдатів та 41 артсистему. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1028610 (+1070) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10995 (0)
      • бойових броньованих машин ‒ 22967 (+4)
        • артилерійських систем ‒ 30034 (+41)
          • РСЗВ ‒ 1434 (+2)
            • засоби ППО ‒ 1192 (0)
              • літаків ‒ 421 (0)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 44230 (+172)
                    • крилаті ракети ‒ 3439 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 54456 (+86)
                            • спеціальна техніка ‒ 3927 (0)

                              Дані уточнюються.

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                              Gas TTF
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