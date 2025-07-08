рф атакувала Україну зенітними ракетами та 54 дронами: знешкоджено 34 безпілотники

$41.730.01
49.120.05
ukenru
США надсилають Україні додаткову оборонну зброю за вказівкою Трампа
03:46 • 17251 перегляди
США надсилають Україні додаткову оборонну зброю за вказівкою Трампа
7 липня, 17:19 • 47362 перегляди
Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС без одностайної підтримки - Стефанішина
Ексклюзив
7 липня, 12:46 • 63901 перегляди
Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів
Ексклюзив
7 липня, 11:23 • 93861 перегляди
У Мін'юсті відповіли, чи вистачає військовополонених рф для обмінів та назвали кількість таборів
7 липня, 08:27 • 104195 перегляди
Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
Ексклюзив
7 липня, 07:42 • 105048 перегляди
Демографічний колапс: як падіння народжуваності підриває економіку України - коментар експертки
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 190817 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
7 липня, 03:41 • 67984 перегляди
Україну накриє аномальна спека до +36 градусів
Ексклюзив
6 липня, 12:18 • 84859 перегляди
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
Ексклюзив
6 липня, 08:52 • 138384 перегляди
На Одещині на будівництві загинув нелегал
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
5м/с
52%
743мм
Популярнi новини
Рішення призупинити постачання зброї Україні ухвалено в рамках стандартної перевірки Пентагоном усієї військової допомоги - Білий дім7 липня, 19:54 • 16884 перегляди
Пошкоджено 33 дерева, зафіксовано 8 замикань електромереж: Садовий про наслідки негоди7 липня, 20:09 • 2341 перегляди
ТЦК змінять формат роботи через російські удари - речник Сухопутних військ7 липня, 20:44 • 14461 перегляди
Трамп вводить нові імпортні мита для низки країн з 1 серпня: хто потрапив до переліку7 липня, 21:39 • 24645 перегляди
Негода змінює графік руху поїздів: в Укрзалізниці розповіли, які рейси затримаються00:39 • 5721 перегляди
Публікації
Пакет "все включено": АРМА все ж купує люксовий мінівен за майже 3 млн грн, скандальний тендер не скасували7 липня, 14:21 • 82362 перегляди
Топ-5 прохолодних страв, які не дадуть зголодніти у нестерпну спеку7 липня, 14:20 • 71817 перегляди
Історія, що мала не статись: як модернізовані гвинтокрили втратили озброєння через радянські стандарти7 липня, 14:00 • 95273 перегляди
Кабмін затвердив положення про спеціальний дитячий садок: що передбачається7 липня, 13:50 • 101415 перегляди
Захист обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних не зʼявився майже на третину засідань - ВАКС
Ексклюзив
7 липня, 07:09 • 190817 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Шмигаль Денис Анатолійович
Петро Порошенко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Китай
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 97078 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 286850 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 127922 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 245669 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 268764 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Мі-8
МіГ-29
Су-27
Іскандер (ОТРК)

рф атакувала Україну зенітними ракетами та 54 дронами: знешкоджено 34 безпілотники

Київ • УНН

 • 320 перегляди

У ніч на 8 липня ворог атакував Україну ракетами С-300/400 та 54 ударними БпЛА типу Shahed. Силами ППО знищено 34 ворожі безпілотники на півночі та півдні країни.

рф атакувала Україну зенітними ракетами та 54 дронами: знешкоджено 34 безпілотники

росія вночі запустила по Україні чотири ракети С-300/400 та 54 безпілотники, 34 дрони знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 8 липня ворог атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської обл. та 54-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел - рф, Гвардійське - ТОТ Криму.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 34 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та півдні країни. 26 - збито вогневими засобами ураження, 8 - локаційно втрачено/подавлено РЕБ

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 5 локаціях", - ідеться у повідомленні.

Втрати ворога: українські захисники ліквідували понад тисячу окупантів та 41 ворожу артсистему08.07.25, 07:46 • 454 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Курськ
Курська область
С-400
Шахед-136
С-300
Крим
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9