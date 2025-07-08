рф атакувала Україну зенітними ракетами та 54 дронами: знешкоджено 34 безпілотники

росія вночі запустила по Україні чотири ракети С-300/400 та 54 безпілотники, 34 дрони знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 8 липня ворог атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської обл. та 54-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел - рф, Гвардійське - ТОТ Криму.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 34 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та півдні країни. 26 - збито вогневими засобами ураження, 8 - локаційно втрачено/подавлено РЕБ - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 5 локаціях", - ідеться у повідомленні.

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