рф атаковала Украину 2 баллистическими ракетами и 90 дронами: обезврежено 56 беспилотников

россия ночью запустила по Украине две баллистические ракеты и 90 беспилотников, 56 дронов обезврежено, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 30 мая враг атаковал 90-ми ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Орел, Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск - рф, а также нанес удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл. - рф.

"Основные направления воздушного удара - Харьковщина, Одесщина и Донетчина", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 56 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 26 - сбито огневыми средствами поражения, 30 - локационно потеряны/подавлены РЭБ - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 12 локациях", - сказано в сообщении.

56 из 90 запущенных рф дронов обезвредили над Украиной