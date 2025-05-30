рф атакувала Україну 2 балістичними ракетами та 90 дронами: знешкоджено 56 безпілотників

росія вночі запустила по Україні дві балістичні ракети та 90 безпілотників, 56 дронів знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 30 травня ворог атакував 90-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, а також завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. - рф.

"Основні напрямки повітряного удару - Харківщина, Одещина та Донеччина", - ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 26 - збито вогневими засобами ураження, 30 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях", - сказано у повідомленні.

56 з 90 запущених рф дронів знешкодили над Україною