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Райан Гослинг и "Звирополис" получили премии "Золотой глобус"

Райан Гослинг и "Звирополис" получили премии "Золотой глобус"

Киев • УНН

 • 10699 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. В ходе церемонии вручения премий "Золотой глобус" были награждены лучший мультипликационный фильм и лучший исполнитель мужской роли в комедии или мюзикле по версии Ассоциации иностранной прессы Голливуда, передает УНН со ссылкой на Тwitter.

Лучшим актером был признан Райан Гослинг за свою роль в фильме "Ла-Ла-Ленд", обойдя Хью Гранта ( "Флоренс Фостер Дженкинс"), Колина Фаррелла ( "Лобстер"), Райана Рейнольдса ( "Дедпулу") и Джону Хилла ( "ребята со стволами»).

Congrats to @RyanGosling , who won #GoldenGlobes Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy! pic.twitter.com/KQUy719r5P

- Golden Globe Awards (@goldenglobes) 9 января 2017 г.

Лучшим полнометражным анимационным фильмам был назван "Звирополис" студии Дисней, над которым работали Байрон Ховард, Дело Мур и Джаред Буш.

Congratulations to Zootopia ( @DisneyZootopia ) - Best Animated Feature Film - #GoldenGlobes pic.twitter.com/QKhrkwZvzS

- Golden Globe Awards (@goldenglobes) 9 января 2017 г.

Как сообщал УНН, церемония вручения премии "Золотой глобус" открылась в Лос-Анджелесе.

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