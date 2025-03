Райан Гослинг и "Звирополис" получили премии "Золотой глобус"

Лучшим актером был признан Райан Гослинг за свою роль в фильме "Ла-Ла-Ленд", обойдя Хью Гранта ( "Флоренс Фостер Дженкинс"), Колина Фаррелла ( "Лобстер"), Райана Рейнольдса ( "Дедпулу") и Джону Хилла ( "ребята со стволами»).

Congrats to @RyanGosling , who won #GoldenGlobes Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy! pic.twitter.com/KQUy719r5P

Лучшим полнометражным анимационным фильмам был назван "Звирополис" студии Дисней, над которым работали Байрон Ховард, Дело Мур и Джаред Буш.

Congratulations to Zootopia ( @DisneyZootopia ) - Best Animated Feature Film - #GoldenGlobes pic.twitter.com/QKhrkwZvzS

Как сообщал УНН, церемония вручения премии "Золотой глобус" открылась в Лос-Анджелесе.