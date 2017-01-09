Райан Гослінг і "Зоотрополіс" отримали премії "Золотий глобус"

Кращим актором був визнаний Райан Гослінг за свою роль у фільмі “Ла-Ла-Ленд”, обійшовши Х’ю Гранта ( “Флоренс Фостер Дженкінс”), Коліна Фаррелла ( “Лобстер”), Райана Рейнольдса ( “Дедпулу”) і Джону Хілла ( " хлопці зі стволами “).

Congrats to @RyanGosling, who won #GoldenGlobes Best Performance by an Actor in a Motion Picture — Musical or Comedy! pic.twitter.com/KQUy719r5P

Кращим повнометражним анімаційним фільмам був названий “Зоотрополіс” студії Дісней, над яким працювали Байрон Ховард, Річ Мур і Джаред Буш.

Congratulations to Zootopia (@DisneyZootopia) — Best Animated Feature Film — #GoldenGlobes pic.twitter.com/QKhrkwZvzS

Як повідомляв УНН, церемонія вручення премії “Золотий глобус” відкрилася у Лос-Анджелесі.