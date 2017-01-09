Райан Гослінг і "Зоотрополіс" отримали премії "Золотий глобус"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. В ході церемонії вручення премій “Золотий глобус” були нагороджені кращий мультиплікаційний фільм і найкращий виконавець чоловічої ролі в комедії або мюзиклі за версією Асоціації іноземної преси Голлівуду, передає УНН з посиланням на Тwitter.
Кращим актором був визнаний Райан Гослінг за свою роль у фільмі “Ла-Ла-Ленд”, обійшовши Х’ю Гранта ( “Флоренс Фостер Дженкінс”), Коліна Фаррелла ( “Лобстер”), Райана Рейнольдса ( “Дедпулу”) і Джону Хілла ( " хлопці зі стволами “).
Congrats to @RyanGosling, who won #GoldenGlobes Best Performance by an Actor in a Motion Picture — Musical or Comedy! pic.twitter.com/KQUy719r5P— Golden Globe Awards (@goldenglobes) 9 января 2017 г.
Кращим повнометражним анімаційним фільмам був названий “Зоотрополіс” студії Дісней, над яким працювали Байрон Ховард, Річ Мур і Джаред Буш.
Congratulations to Zootopia (@DisneyZootopia) — Best Animated Feature Film — #GoldenGlobes pic.twitter.com/QKhrkwZvzS— Golden Globe Awards (@goldenglobes) 9 января 2017 г.
Як повідомляв УНН, церемонія вручення премії “Золотий глобус” відкрилася у Лос-Анджелесі.