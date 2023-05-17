Ракетный комплекс Patriot в Украине поврежден, но исправен - США

Детали

"Система Patriot остается в рабочем состоянии", и ущерб, нанесенный неустановленным снарядом, приземлившимся рядом с ней, все еще оценивается, сообщил представитель AFP.

Что предшествовало

Спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат ранее заявил, что "с Patriot все в порядке", но отказался уточнить, была ли повреждена система.

Во вторник минобороны россии заявило, что его силы нанесли удар по системе в Киеве с помощью гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Созданный Raytheon, MIM-104 Patriot является зенитным ракетным комплексом, изначально разработанный для перехвата высоко летающих самолетов.

Он был модифицирован в 1980-х годах, чтобы сосредоточиться на новой угрозе тактических баллистических ракет и использовался в бою против иракских ракет "Скад" российского производства в первой войне в Персидском заливе.

В дополнение к Patriot Соединенные Штаты предоставили Украине NASAMS, а Германия IRIS-T - две передовые системы - в то время как более старое оборудование, такое как системы S-300 и HAWK, а также ракеты Stinger, также было передано.

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