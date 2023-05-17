Ймовірне пошкодження ЗРК Patriot в Україні: Reuters повідомило про нові деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Американська система протиракетної оборони "Patriot", яку використовує Україна, ймовірно, зазнала певних пошкоджень в результаті російського удару. Про це заявили у вівторок два американських чиновники, додавши, що вона не була знищена, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Один з американських високопосадовців на умовах анонімності заявив, що Вашингтон і Київ вже обговорюють найкращий спосіб ремонту системи, і на цей час не схоже, що систему доведеться вивозити з України.
Чиновник також додав, що США найближчими днями матимуть краще розуміння ситуації, а інформація може змінитися з часом.
Довідка
Patriot вважається однією з найсучасніших систем американської протиповітряної оборони. До її складу зазвичай входять пускові установки разом з радарами та іншими допоміжними засобами.
Нагадаємо
У вівторок Міноборони росії повідомило, що знищило американську систему протиповітряної оборони "Patriot" "гіперзвуковою" ракетою "Кинджал" під час нічного удару по Україні.
Натомість речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що система Patriot - це комплекс техніки, і знищити її якимось "Кинджалом" неможливо.