Вероятное повреждение ЗРК Patriot в Украине: Reuters сообщило о новых деталях
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Американская система противоракетной обороны "Patriot", которую использует Украина, вероятно, получила определенные повреждения в результате российского удара. Об этом заявили во вторник два американских чиновника, добавив, что она не была уничтожена, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Один из американских высокопоставленных чиновников на условиях анонимности заявил, что Вашингтон и Киев уже обсуждают наилучший способ ремонта системы, и на данный момент не похоже, что систему придется вывозить из Украины.
Чиновник также добавил, что США в ближайшие дни будут иметь лучшее понимание ситуации, а информация может измениться со временем.
Справка
Patriot считается одной из самых современных систем американской противовоздушной обороны. В ее состав обычно входят пусковые установки вместе с радарами и другими вспомогательными средствами.
Напомним
Во вторник Минобороны россии сообщило, что уничтожило американскую систему противовоздушной обороны "Patriot" "гиперзвуковой" ракетой "Кинжал" во время ночного удара по Украине.
К этому, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что система Patriot - это комплекс техники, и уничтожить ее каким-то "Кинжалом" невозможно.