Вероятное повреждение ЗРК Patriot в Украине: Reuters сообщило о новых деталях

Детали

Один из американских высокопоставленных чиновников на условиях анонимности заявил, что Вашингтон и Киев уже обсуждают наилучший способ ремонта системы, и на данный момент не похоже, что систему придется вывозить из Украины.

Чиновник также добавил, что США в ближайшие дни будут иметь лучшее понимание ситуации, а информация может измениться со временем.

Справка

Patriot считается одной из самых современных систем американской противовоздушной обороны. В ее состав обычно входят пусковые установки вместе с радарами и другими вспомогательными средствами.

Напомним

Во вторник Минобороны россии сообщило, что уничтожило американскую систему противовоздушной обороны "Patriot" "гиперзвуковой" ракетой "Кинжал" во время ночного удара по Украине.

К этому, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что система Patriot - это комплекс техники, и уничтожить ее каким-то "Кинжалом" невозможно.