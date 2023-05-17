Ракетний комплекс Patriot в Україні пошкоджено, але він справний - США
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Високотехнологічна система ППО Patriot, надана Україні, постраждала, але все ще працює, заявив у середу представник міністерства оборони США, пише УНН.
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"Система Patriot залишається в робочому стані", і збитки, завдані невстановленим снарядом, що приземлився поряд з нею, все ще оцінюється, повідомив представник AFP.
Що передувало
Речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат раніше заявив, що "з Patriot все гаразд", але відмовився уточнити, чи було пошкоджено систему.
У вівторок міноборони росії заявило, що його сили завдали удару по системі у Києві за допомогою гіперзвукової ракети "Кинжал".
Створений Raytheon, MIM-104 Patriot є зенітним ракетним комплексом, спочатку розроблений для перехоплення літаків, що високо літають.
Він був модифікований у 1980-х роках, щоб зосередитися на новій загрозі тактичних балістичних ракет і використовувався в бою проти іракських ракет "Скад" російського виробництва в першій війні в Перській затоці.
На додаток до Patriot Сполучені Штати надали Україні NASAMS, а Німеччина IRIS-T - дві передові системи - в той час як більш старе обладнання, таке як системи S-300 і HAWK, а також ракети Stinger, також було передано.
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