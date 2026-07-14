Рада ратифицировала соглашение о свободной торговле с Турцией

Верховная Рада ратифицировала соглашение о свободной торговле с правительством Турецкой Республики (№0340), сообщили в парламенте во вторник, пишет УНН.

Детали

За проголосовали 236 народных депутатов.

Цель закона – завершение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией, которое было подписано 3 февраля 2022 года в Киеве.

Соглашение, как ожидается, будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества, откроет возможности для украинского бизнеса, расширит рынки сбыта, а также предоставит возможность развивать и модернизировать собственное производство.

Правительство поддержало ратификацию соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией

Правительство утвердило проект соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией еще в начале февраля 2022 года.

Ключевой позицией договоренности тогда в Минэкономики называли установление Турцией 0% пошлин на 10 337 товарных позиций, что составляет 95% от общего количества товаров, экспортируемых Украиной. Кроме того, еще на 1348 товарных позиций, как тогда ожидалось, будут действовать тарифные квоты или сниженные пошлины.

Благодаря установлению 0% пошлины на поставки Турцией зерновых Украина, как ожидалось, получит улучшенные условия доступа на турецкий рынок переработанной аграрной продукции. Также соглашением, как указывалось, предусматривается полная отмена турецких пошлин на промышленную продукцию.

Для обеспечения развития отечественной металлургии Украина, как сообщалось, оставила за собой право применить экспортную пошлину на вывоз металлолома. В то же время, Турция открывает внутренний рынок для нашего металла. По 510 из 840 металлургических товаров, как предполагалось, устанавливается нулевая пошлина. Еще на 130 установлено частичное снижение пошлины, что дает нам преимущества по сравнению с российским металлом. Для 167 товаров металлургии, по сообщению, должны предоставляться квоты как минимум на 411 тысяч тонн.

Кроме того, Украина, как предполагалось, сохраняет действие пошлин на подержанные автомобили и секонд-хенд и устанавливает трех- и пятилетние переходные периоды действия пошлин на транспортные средства и продукцию легкой промышленности.

Также произведенный из турецкого сырья товар после активации соглашения, как указывалось, будет считаться украинским и сможет беспошлинно попасть на рынки всех европейских стран, в соответствии с сертификатом EUR1.