Пять лет назад возле Луганского аэропорта расстреляли супругов волонтеров
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Ровно пять лет назад у Луганского аэропорта за помощь украинской армии были расстреляны граждане Украины Елена Кулиш и ее муж Владимир Кулиш. Об этом напоминает сайт "Миротворец", передает УНН.
"Пять лет назад, 10 августа 2014 года, возле Луганского аэропорта, за то, что на своей земле помогали нашей армии, террористами были зверски расстреляны граждане Украины Елена Кулиш и ее муж Владимир Кулиш", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, этот день пять лет назад - 10 августа 2014 года считается началом Иловайской операции, когда украинские военные и добровольцы попытались штурмовать город Иловайск на Донбассе.