П’ять років тому біля Луганського аеропорту розстріляли подружжя волонтерів

“П’ять років тому, 10 серпня 2014 року, біля Луганського аеропорту, за те, що на Своїй землі допомагали Нашій Армії, терористами були по-звірячому розстріляні громадяни України Олена Куліш і її чоловік Володимир Куліш”, — йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНН, у цей день п’ять років тому - 10 серпня 2014 року вважається початком Іловайської операції, коли українські військові та добровольці спробували штурмувати місто Іловайськ на Донбасі.