П’ять років тому біля Луганського аеропорту розстріляли подружжя волонтерів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Рівно п’ять років тому біля Луганського аеропорту за допомогу українській армії були розстріляні громадяни України Олена Куліш і її чоловік Володимир Куліш. Про це нагадує сайт “Миротворець”, передає УНН.
“П’ять років тому, 10 серпня 2014 року, біля Луганського аеропорту, за те, що на Своїй землі допомагали Нашій Армії, терористами були по-звірячому розстріляні громадяни України Олена Куліш і її чоловік Володимир Куліш”, — йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНН, у цей день п’ять років тому - 10 серпня 2014 року вважається початком Іловайської операції, коли українські військові та добровольці спробували штурмувати місто Іловайськ на Донбасі.