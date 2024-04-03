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Предложение Столтенберга создать 5-летний фонд помощи для Украины в $107 млрд вызвало неоднозначную реакцию государств-членов НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил 5-летний пакет военной помощи на сумму 100 миллиардов евро (107 миллиардов долларов) под названием "Миссия для Украины" для предоставления долгосрочной, предсказуемой помощи Украине в сфере безопасности, но на встрече в Брюсселе страны-члены Альянса неоднозначно отреагировали на этот план.
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
Некоторые мировые бренды, такие как Zara, возобновляют свою деятельность в Украине, несмотря на нелояльную налоговую политику страны в отношении бизнеса, тогда как другие принципиально избегают Украины из-за опасений относительно коррупции.
В Украине заработала новая учетная система долей обществ - НКЦБФР
НКЦБФР ввела новую систему учета акций предприятий, которая позволяет обществам с ограниченной и дополнительной ответственностью и их акционерам перевести учет акций из Единого государственного реестра в Национальный депозитарий Украины, обеспечивая дополнительную защиту, гарантии и услуги по владению акциями и операций с ними.
На Закарпатье демобилизовали первых срочников - ГПСУ
25 военнослужащих срочной службы Чопского пограничного отряда были уволены в запас Вооруженных Сил Украины. 11 из них были отмечены за героизм, стойкость и стойкость во время боевых действий в Бахмуте Донецкой области и награждены различными медалями и орденами.
Более 150 договоров на почти 24 миллиарда гривен - в ГОТ отчитались о заключенных в этом году контрактах
В первом квартале 2024 года Государственный оператор тыла заключил 155 контрактов на поставку продовольствия, топлива и вещевого имущества для Вооруженных Сил Украины на общую сумму 23,8 миллиарда гривен, сэкономив 3 миллиарда гривен по сравнению с предыдущими ценами.
Салливан отложил поездку в Саудовскую Аравию из-за травмы ребра
Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан отложил свою поездку в Саудовскую Аравию на этой неделе из-за трещины ребра.
Народная артистка Украины приговорена к 10 годам заключения за коллаборационизм
Народная артистка Украины приговорена к 10 годам лишения свободы за сотрудничество с российскими оккупантами в Херсоне.
Украина призвала отстранить российских борцов от квалификационных турниров на Олимпиаду
Министерство молодежи и спорта, НОК Украины и Ассоциация спортивной борьбы Украины сообщили о российских спортсменах, которые поддерживают войну в Украине, но были допущены к отборочным соревнованиям к Олимпиаде-2024, призвав принять меры по недопущению их участия из-за нарушения условий нейтралитета.
рф понимает только такой язык: президент Финляндии об ударах по НПЗ
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что те, кто атакует нефтеперерабатывающие заводы в россии, знают, что они делают, и делают это умело, поскольку россия понимает только язык власти и силы, а не дипломатии.
Государственную ипотеку в этом году взяли около 2300 семей, треть из них - под 7%
С начала 2024 года украинцы взяли почти 2300 кредитов на квартиры и 50 на частные дома на общую сумму почти 4 миллиарда гривен по программе "єОселя".