Предложение Столтенберга создать 5-летний фонд помощи для Украины в $107 млрд вызвало неоднозначную реакцию государств-членов НАТО

Предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по созданию пятилетнего фонда в размере 100 миллиардов евро (107 миллиардов долларов) для Украины вызвало неоднозначную реакцию государств-членов Альянса в среду. О ходе заседания пишет Reuters, передает УНН.

Контекст

Это предложение перевести военную поддержку Украины на долгосрочную основу, призвано предоставить Западному альянсу более непосредственную роль в координации поставок оружия, боеприпасов и оборудования в Украину во время борьбы с вторжением России.

Согласно этим планам, НАТО возьмет на себя определенную координационную работу от специальной коалиции под руководством США, известной как группа Рамштайн, - шаг, направленный частично на защиту от любого сокращения поддержки США, если Дональд Трамп вернется в Белый дом, говорят дипломаты.

Нам нужно изменить динамику нашей поддержки. Мы должны обеспечить надежную и предсказуемую помощь Украине в сфере безопасности на долгосрочную перспективу, чтобы мы меньше полагались на добровольные взносы, а больше на обязательства НАТО. Меньше на краткосрочные предложения и больше на многолетние обещания. - сказал Столтенберг, прибыв на встречу министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.

Детали

Начальная реакция со стороны альянса показала, что решение может быть нелегким.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто "твердо заявил, что Венгрия не будет поддерживать никаких предложений NATO, которые могли бы приблизить альянс к войне или изменить его с оборонительной на наступательную коалицию", - заявил представитель правительства Золтан Ковач на X.

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала план "правильным и важным".

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Каринс также приветствовал это, предположив, что взносы могут составлять процент от ВВП каждого члена.

Главы МИД стран НАТО обсудят создание миссии по поддержке Украины - Сикорский

Другие министры сказали, что им нужно рассмотреть детали, в частности то, как это будет финансироваться.

В частном порядке некоторые чиновники были более откровенными. "У НАТО нет ни бюджета, ни способов собрать такие деньги", - заметил один дипломат.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал к новым финансовым обязательствам, а не просто к перепрофилированию существующих обязательств.

Кулеба прибыл в штаб-квартиру НАТО: начал двусторонние встречи, обсуждает военную помощь и ПВО

Тем временем россия заявила, что НАТО вернулось к мышлению времен холодной войны, поскольку на этой неделе альянс отмечает 75-летие.

Относительно членства Украины в Альянсе, НАТО заявило, что наша страна пока находится в состоянии войны с Россией не может получить членства, но когда-то она в конце концов вступит в Альянс.

Столтенберг прокомментировал идею передать "Рамштайн" под контроль НАТО

Напомним,

Перед заседанием министров иностранных дел стран Альянса в Брюсселе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, предупредил, что на сегодняшней и завтрашней встрече не будет окончательного решения относительно утверждения военной помощи "миссия для Украины", однако он выразил надежду, что политики придут к консенсусу в этом вопросе, и утвердят его на июльском саммите.

Предложение создать пятилетний пакет военной помощи "Миссия для Украины" на 100 миллиардов евро (107 миллиардов долларов), который предоставит западному альянсу более прямую роль в оказании поддержки Киеву, Руководитель НАТО Йенс Столтенберг предложил накануне 2 марта, однако официальное рассмотрение этой идеи прошло в Брюсселе сегодня.