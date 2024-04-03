Главы МИД стран НАТО обсудят создание миссии по поддержке Украины - Сикорский

Во время двухдневной встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая начинается сегодня в Брюсселе, обсудят создание миссии Альянса по поддержке Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет УНН со ссылкой на Interia.

Детали

Как отмечается, встреча будет посвящена 75-летию подписания Вашингтонского договора.

"Темой будет Украина (...). Мы обсудим возможность создания миссии НАТО по поддержке Украины. Идея заключается в том, чтобы использовать возможности Пакта для обучения украинцев, использования логистики и других совместных элементов", - сказал Радослав Сикорский.

Глава польской дипломатии заверил, что такой формат не будет "конфронтационным для москвы", потому что "российский президент излучает и убеждает граждан в конфликте с НАТО.

"Он повторяет эту ложь об оборонительной войне. Я не советую ему нападать на НАТО, потому что мы в 20 раз богаче, россия проигрывает такую войну. Так же, как СССР проиграл холодную войну", - подчеркнул Сикорский.

Сикорский также указал, что победа Украины зависит от того, "что мы сделаем, сколько помощи мы доставим, сколько боеприпасов мы передадим".

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