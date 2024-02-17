Потребности в ПВО и артиллерии, передача истребителей F-16 и подготовка к Глобальному саммиту мира: Зеленский поговорил с премьером Нидерландов

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  164596 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  214904 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  175569 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  201611 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  281090 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  276529 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  227018 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  214925 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  222856 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  251190 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Потребности в ПВО и артиллерии, передача истребителей F-16 и подготовка к Глобальному саммиту мира: Зеленский поговорил с премьером Нидерландов

Потребности в ПВО и артиллерии, передача истребителей F-16 и подготовка к Глобальному саммиту мира: Зеленский поговорил с премьером Нидерландов

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 13:49  •  9117 просмотра

Read in English

Зеленский и Рютте обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины, включая противовоздушную оборону и артиллерию, а также передачу истребителей F-16 и подготовку к Глобальному саммиту мира.

В рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Как сообщили в ОП, речь шла о ситуации на фронте, потребности в ПВО и артиллерии, передаче истребителей F-16 и подготовке к Глобальному саммиту мира, передает УНН.

Детали

Глава государства поблагодарил Королевство Нидерланды и лично Марка Рютте за твердую и весомую поддержку Украины во время полномасштабного вторжения россии.

Зеленский подробно проинформировал собеседника о ситуации на фронте. Он отметил оборонную помощь Нидерландов объемом более 2 млрд евро, предусмотренную для Украины в текущем году, а также взносы в Европейский фонд мира, гуманитарную помощь и поддержку проектов по восстановлению нашей страны.

Стороны обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины, потребности в ПВО и артиллерии. Отдельно остановились на деятельности международной авиационной коалиции, важной роли Нидерландов в процессе подготовки украинских пилотов на территории Румынии и передачи Украине истребителей F-16.

Президент Украины отметил успешную работу команд двух стран над проектом двустороннего соглашения по безопасности на основе Вильнюсской декларации G7.

Лидеры также обсудили реализацию Украинской формулы мира и подготовку к проведению первого Глобального саммита мира в Швейцарии.

Отдельное внимание Владимир Зеленский и Марк Рютте уделили интеграции Украины в НАТО.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаПолитика
mark-ryutteМарк Рютте
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
natoNATO
shveitsariyaШвейцария
korolevstvo-niderlandovКоролевство Нидерландов
vilnyusВильнюс
niderlandiНидерланды
ruminiyaРумыния
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon
Потреби в ППО та артилерії, передача винищувачів F-16 та підготовка до Глобального саміту миру: Зеленський поговорив із прем'єром Нідерландів
Air defense and artillery needs, the transfer of F-16 fighters, and preparations for the Global Peace Summit: Zelenskyy talks to the Prime Minister of the Netherlands
Новости по теме

Потребности в ПВО и артиллерии, передача истребителей F-16 и подготовка к Глобальному саммиту мира: Зеленский поговорил с премьером Нидерландов

Зеленский и Рютте обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины, включая противовоздушную оборону и артиллерию, а также передачу истребителей F-16 и подготовку к Глобальному саммиту мира.

Война •   •  9117 просмотра
Потребности в ПВО и артиллерии, передача истребителей F-16 и подготовка к Глобальному саммиту мира: Зеленский поговорил с премьером Нидерландов

Оккупанты атаковали Купянск: разрушен двухэтажный дом, под завалами могут быть люди

Российская армия обстреляла Купянск, разрушив двухэтажный дом и повредив другие дома, ранив двух женщин и мужчину. По словам главы Харьковской областной военной администрации, под завалами могут быть люди.

Война •   •  8183 просмотра
Оккупанты атаковали Купянск: разрушен двухэтажный дом, под завалами могут быть люди

Шольц уклонился от вопросов о Taurus и вступлении Украины в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц избегал прямых ответов относительно предоставления Украине ракет дальнего радиуса действия и поддержки вступления Украины в НАТО.

Война •   •  10965 просмотра
Шольц уклонился от вопросов о Taurus и вступлении Украины в НАТО

Уничтожение трех вражеских самолетов: Олещук в ответ на российское "потерь нет" показал, где искать сбитых "братьев"

Командующий Воздушных сил отметил, что "есть такая международная спутниковая поисково-спасательная система - Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat). При авариях, она сообщает о местонахождении персональных радиобуев пилотов".

Война •   •  8108 просмотра
Уничтожение трех вражеских самолетов: Олещук в ответ на российское "потерь нет" показал, где искать сбитых "братьев"

Зеленский в Мюнхене встретился с вице-президентом США

Президент Зеленский встретился с вице-президентом США Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности.

Война •   •  11127 просмотра
Зеленский в Мюнхене встретился с вице-президентом США

Взрывы раздаются в Харькове: оккупанты наносят удары

В Харькове прогремели взрывы. Как сообщил председатель ОВА, оккупанты наносят удары. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Война •   •  12153 просмотра
Взрывы раздаются в Харькове: оккупанты наносят удары

В оккупированном Мелитополе во время соревнований в спорткомплексе прогремел взрыв - ОВА

В спортивном комплексе в оккупированном Мелитополе во время детского спортивного мероприятия произошел взрыв, оккупанты эвакуировали детей.

Война •   •  16403 просмотра
В оккупированном Мелитополе во время соревнований в спорткомплексе прогремел взрыв - ОВА

Атака рф на Запорожье: произошел перебой в работе теплосети, без отопления 39 многоэтажек - мэрия

Из-за повреждения в результате российской атаки на инфраструктурный объект в Запорожье 39 многоквартирных домов, в которых проживают 4 000 человек, остались без отопления.

Общество •   •  15132 просмотра
Атака рф на Запорожье: произошел перебой в работе теплосети, без отопления 39 многоэтажек - мэрия

Министр обороны Умеров об Авдеевке: есть полученные "уроки", решение беречь людей - правильное

Министр обороны Украины заявил, что решение вывести войска из Авдеевки было правильным, и очертил полученные уроки.

Война •   •  15651 просмотра
Министр обороны Умеров об Авдеевке: есть полученные "уроки", решение беречь людей - правильное

Кулеба призвал G7 определиться с конфискацией активов рф и получил подтверждение дополнительной военной помощи

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны G7 ускориться с решением конфисковать замороженные российские активы, чтобы помочь восстановить Украину, и получил подтверждение дополнительной военной помощи.

Война •   •  17842 просмотра
Кулеба призвал G7 определиться с конфискацией активов рф и получил подтверждение дополнительной военной помощи