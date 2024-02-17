Потребности в ПВО и артиллерии, передача истребителей F-16 и подготовка к Глобальному саммиту мира: Зеленский поговорил с премьером Нидерландов
Киев • УНН
Зеленский и Рютте обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины, включая противовоздушную оборону и артиллерию, а также передачу истребителей F-16 и подготовку к Глобальному саммиту мира.
В рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Как сообщили в ОП, речь шла о ситуации на фронте, потребности в ПВО и артиллерии, передаче истребителей F-16 и подготовке к Глобальному саммиту мира, передает УНН.
Детали
Глава государства поблагодарил Королевство Нидерланды и лично Марка Рютте за твердую и весомую поддержку Украины во время полномасштабного вторжения россии.
Зеленский подробно проинформировал собеседника о ситуации на фронте. Он отметил оборонную помощь Нидерландов объемом более 2 млрд евро, предусмотренную для Украины в текущем году, а также взносы в Европейский фонд мира, гуманитарную помощь и поддержку проектов по восстановлению нашей страны.
Стороны обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины, потребности в ПВО и артиллерии. Отдельно остановились на деятельности международной авиационной коалиции, важной роли Нидерландов в процессе подготовки украинских пилотов на территории Румынии и передачи Украине истребителей F-16.
Президент Украины отметил успешную работу команд двух стран над проектом двустороннего соглашения по безопасности на основе Вильнюсской декларации G7.
Лидеры также обсудили реализацию Украинской формулы мира и подготовку к проведению первого Глобального саммита мира в Швейцарии.
Отдельное внимание Владимир Зеленский и Марк Рютте уделили интеграции Украины в НАТО.
Потребности в ПВО и артиллерии, передача истребителей F-16 и подготовка к Глобальному саммиту мира: Зеленский поговорил с премьером Нидерландов
Зеленский и Рютте обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины, включая противовоздушную оборону и артиллерию, а также передачу истребителей F-16 и подготовку к Глобальному саммиту мира.
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