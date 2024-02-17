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Потреби в ППО та артилерії, передача винищувачів F-16 та підготовка до Глобального саміту миру: Зеленський поговорив із прем'єром Нідерландів

Потреби в ППО та артилерії, передача винищувачів F-16 та підготовка до Глобального саміту миру: Зеленський поговорив із прем'єром Нідерландів

Київ • УНН

 • 30144 перегляди

Зеленський і Рютте обговорили подальшу оборонну підтримку України, включаючи протиповітряну оборону і артилерію, а також передачу винищувачів F-16 і підготовку до Глобального саміту миру.

У межах Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Як повідомили в ОП, йшлося про ситуацію на фронті, потреби в ППО та артилерії, передачу винищувачів F-16 та підготовку до Глобального саміту миру, передає УНН.

Деталі

Глава держави подякував Королівству Нідерланди та особисто Марку Рютте за тверду й вагому підтримку України під час повномасштабного вторгнення Росії.

Зеленський докладно поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті. Він відзначив оборонну допомогу Нідерландів обсягом понад 2 млрд євро, передбачену для України в поточному році, а також внески до Європейського фонду миру, гуманітарну допомогу та підтримку проєктів із відбудови нашої країни.

Сторони обговорили подальшу оборонну підтримку України, потреби в ППО та артилерії. Окремо зупинилися на діяльності міжнародної авіаційної коаліції, важливій ролі Нідерландів у процесі підготовки українських пілотів на території Румунії та передачі Україні винищувачів F-16.

Президент України відзначив успішну роботу команд двох країн над проєктом двосторонньої безпекової угоди на основі Вільнюської декларації G7.

Лідери також обговорили реалізацію Української формули миру та підготовку до проведення першого Глобального саміту миру у Швейцарії.

Окрему увагу Володимир Зеленський і Марк Рютте приділили інтеграції України в НАТО.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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