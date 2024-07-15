Потребление электричества достигает пика на фоне жары, графиков отключений станет больше после 16 часов - Укрэнерго
Киев • УНН
Из-за аномальной жары в Украине и Европе потребление электроэнергии достигло пика, превысив мощность украинских электростанций, что привело к плановым отключениям в течение дня и большему количеству графиков отключений, начиная с 16:00, а также к сокращению импорта электроэнергии из соседних стран, которые также пострадали от жары.
Потребление электроэнергии из-за жары достигло максимума, графики отключений действуют в течение всех суток, и с 16 часов их будет больше. Импорта электроэнергии будет меньше, ведь жара повлияла на потребление и в соседних странах. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Сегодня, 15 июля, облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. Из-за аномальной жары в Украине и Европе, по прогнозу - потребление достигло максимальной отметки и существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия. Для компенсации дефицита энергии в системе, сегодня до 16:00 будут действовать три очереди графиков почасовых отключений, с 16:00 до 24:00 - четыре очереди", - говорится в сообщении.
Аварийная помощь
Как сообщается, в воскресенье, 14 июля, с 01:00 до 07:00, для уменьшения объема дефицита "Укрэнерго" привлекало аварийные поставки от энергосистем Польши и Словакии. Вчера с 11:00 до 18:00 украинская энергосистема принимала излишки из энергосистемы Польши. Сегодня ночью польская энергосистема также осуществляла аварийные поставки электроэнергии в энергосистему Украины.
Импорт и экспорт
Импорт - в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии общим объемом 25 126 МВт-ч, с максимальной мощностью 1336 МВт. Из-за аномальной жары и роста потребления в Европе объем импорта уменьшился. Экспорт не происходит и не предполагается.
Отключение света
На утро остаются обесточенными 495 населенных пунктов.
Из-за аномальной жары: на утро обесточены 446 населенных пунктов в Киевской, Черниговской, Житомирской, Тернопольской, Львовской и Ровенской областях.
Непогода оставила без света 446 населенных пунктов в 6 областях15 июля 2024, 05:19 • 13028 просмотров
Из-за боевых действий: есть обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.
По техническим причинам: обесточивались потребители в Днепропетровской, Закарпатской, Житомирской областях.