Потребление электричества достигает пика на фоне жары, графиков отключений станет больше после 16 часов - Укрэнерго

Потребление электроэнергии из-за жары достигло максимума, графики отключений действуют в течение всех суток, и с 16 часов их будет больше. Импорта электроэнергии будет меньше, ведь жара повлияла на потребление и в соседних странах. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Сегодня, 15 июля, облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. Из-за аномальной жары в Украине и Европе, по прогнозу - потребление достигло максимальной отметки и существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия. Для компенсации дефицита энергии в системе, сегодня до 16:00 будут действовать три очереди графиков почасовых отключений, с 16:00 до 24:00 - четыре очереди", - говорится в сообщении.

Аварийная помощь

Как сообщается, в воскресенье, 14 июля, с 01:00 до 07:00, для уменьшения объема дефицита "Укрэнерго" привлекало аварийные поставки от энергосистем Польши и Словакии. Вчера с 11:00 до 18:00 украинская энергосистема принимала излишки из энергосистемы Польши. Сегодня ночью польская энергосистема также осуществляла аварийные поставки электроэнергии в энергосистему Украины.

Импорт и экспорт

Импорт - в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии общим объемом 25 126 МВт-ч, с максимальной мощностью 1336 МВт. Из-за аномальной жары и роста потребления в Европе объем импорта уменьшился. Экспорт не происходит и не предполагается.

Отключение света

На утро остаются обесточенными 495 населенных пунктов.

Из-за аномальной жары: на утро обесточены 446 населенных пунктов в Киевской, Черниговской, Житомирской, Тернопольской, Львовской и Ровенской областях.

Непогода оставила без света 446 населенных пунктов в 6 областях

Из-за боевых действий: есть обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.

По техническим причинам: обесточивались потребители в Днепропетровской, Закарпатской, Житомирской областях.