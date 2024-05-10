Захват Часового Яра не будет "решающего значения": Павлюк о возможности потери города

Потери Силами обороны города Часов Яр, что в Донецкой области, не будет иметь решающего значения. Об этом в интервью Economist заявил Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк, передает УНН.

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Отмечается, что Часов Яр является ключом к группе городов, расположенных за ним, последних городских центров Донбасса, которые остаются под контролем Украины. В то же время в разговоре с изданием генерал заявил, что потеря города не будет иметь решающего значения для ситуации на фронте.

Павлюк утверждает, что потеря города не имела бы "решающего значения", говорит - это "обычное городское поселение" - пишет Экономист.

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Кроме этого, командующий прокомментировал атаки в районе Очеретино, что неподалеку Авдеевки, отвергая заявления о возможных недоразумениях, которые привели к потерям позиций.

Он объяснил это "сумасшедшим" давлением, российским превосходством в воздухе и в соотношении артиллерии, которое достигало 20 к 1. По его словам, по всей линии фронта российские пушки выпускают в семь раз больше снарядов, чем украинские.

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Также в интервью The Economist Павлюк предупредил, что в следующие два месяца Украина вступит в одну из самых критических фаз войны с Россией.

По его словам, российские генералы "бросают всю боеспособную технику, которая у них есть, чтобы проверить истощенные украинские войска", в то время, как Украин ожидает помощь от Запада.

Напомним

В Минобороны Великобритании говорят, что несмотря на усиленные российские атаки на окрестности Часового Яра, с апреля 2024 года войска рф достигли лишь незначительных тактических побед и понесли большие потери.