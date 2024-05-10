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Захоплення Часового Яру не матиме "вирішального значення": Павлюк про можливість втрати міста

Захоплення Часового Яру не матиме "вирішального значення": Павлюк про можливість втрати міста

Київ • УНН

 • 25611 перегляди

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк переконаний, що втрата українськими військами міста Часів Яр у Донецькій області не буде вирішальною

Втрати Силами оборони міста Часів Яр, що на Донеччині, не матиме вирішального значення. Про це в інтерв'ю Economist заявив Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що Часів Яр є ключем до групи міст, розташованих за ним, останніх міських центрів Донбасу, які залишаються під контролем України. Водночас у розмові з виданням генерал заявив, що втрата міста не матиме вирішального значення для ситуації на фронті.

Павлюк стверджує, що втрата міста не мала б "вирішального значення", каже — це "звичайне міське поселення"

- пише Economist.

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Крім цього, командувач прокоментував атаки в районі Очеретиного, що неподалік Авдіївки, відкидаючи заяви про можливі нерозуміння, які призвели до втрат позицій.

Він пояснив це "божевільним" тиском, російською перевагою в повітрі та у співвідношенні артилерії, яка сягала 20 до 1. За його словами, по всій лінії фронту російські гармати випускають у сім разів більше снарядів, ніж українські.

Доповнення

Також в інтерв'ю The Economist Павлюк попередив, що у наступні два місяці Україна вступить в одну з найбільш критичних фаз війни з росією.

За його словами, російські генерали "кидають усю боєздатну техніку, яка у них є, щоб перевірити виснажені українські війська", в той час, як Україн очікує допомогу від Заходу. 

Нагадаємо 

У Міноборони Британії кажуть, що попри посилені російські атаки на околиці Часового Яру, з квітня 2024 року війська рф досягли лише незначних тактичних перемог і зазнали великих втрат.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
the-economistThe Economist
sukhoputni-viiska-ukrainyСухопутні війська України
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