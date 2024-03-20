Послы ЕС не смогли утвердить соглашение о продлении либерализации торговли для Украины, попросили еще времени - Politico

Послы ЕС сегодня не смогли принять решение о продлении мер по либерализации торговли для Украины еще на год, что грозит омрачить саммит, на котором лидеры стран блока хотят возобновить обещания политической, военной и экономической поддержки Украины, сообщает в среду Politico, пишет УНН.

Детали

Послы ЕС должны были утвердить предварительное соглашение, заключенное между институтами ночью.

"Но несколько стран отказались, попросив больше времени для оценки последствий соглашения", - пишет издание со ссылкой на двух европейских дипломатов и одного чиновника ЕС.

Издание указывает, что это "нежелательный поворот" накануне саммита ЕС в четверг, на котором лидеры хотят продемонстрировать солидарность с Украиной, одновременно пытаясь не раздражать влиятельных избирателей, в том числе протестующих фермеров, которые могут повлиять на ситуацию на июньских европейских выборах.

Компромисс, достигнутый переговорщиками из Совета ЕС, Европейского парламента и Еврокомиссии, указывает издание, "расширит ограничения на импорт, чтобы охватить четыре дополнительные сельскохозяйственные продукты, и потребует от исполнительной власти ЕС действовать быстрее в случае резкого роста импорта".

"К облегчению Киева", отмечает издание, "переговорщики ЕС также решили не продлевать в качестве базового периода 2022-2023 годов для расчета потолка, включив в него 2021 год, когда импорт из Украины в ЕС был намного ниже".

Но это была красная линия для Парижа, заявил в среду утром министр сельского хозяйства Франции Марк Фесно.

"Соглашение по-прежнему не такое, каким мы хотели его видеть", - сказал Фесно. Он добавил, что солидарность с Украиной не должна осуществляться "за счет чрезмерной дестабилизации" европейских рынков.

Эти замечания подтвердили ранее опубликованное изданием о том, что Франция присоединилась к Польше и призвала к дальнейшим ограничениям на импорт украинской продукции.

"Правительства по всей Европе находятся под политической осадой со стороны протестующих, которые заявляют, что не могут конкурировать с дешевым импортом из-за дороговизны зеленой бюрократии ЕС", - пишет издание.

"Послы обсудят этот вопрос на своей очередной встрече на следующей неделе", - отмечается в публикации.

Как указано, "хотя это решение усложняет процесс, участники переговоров все еще надеются, что меры будут согласованы до истечения срока их действия в начале июня".