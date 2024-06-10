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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Киев  •  УНН

10 июня 2024, 10:54  •  38633 просмотра

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Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса, считает председатель комитета по вопросам свободы слова

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса, потому что это разрушает доверие ко всей судебной системе. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал председатель комитета Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

В своем Telegram-канале председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев опубликовал пост, в котором сообщил, что Бюро экономической безопасности остановило производство ООО "Орион Тобакко" нелегального табака, вырезав оборудование. "Группу лиц, которую связывают со злым криминальным гением Альпериным, обвиняют в изготовлении и хранении поддельных марок акцизного налога с целью их использования при сбыте табачных изделий собственного производства на территории Одесской области. Иными словами - в краже табачного акциза у армии", - добавил Гетманцев.

По его словам, прокурор подал в Шевченковский районный суд Киева ходатайство о наложении на оборудование ареста. Однако судебное заседание под председательством судьи Циткича не проводится по неизвестным причинам. Гетманцев также отметил, что этим же судом в прошлом оборудование неоднократно возвращалось владельцу, "чтобы он без помех продолжил преступление". "Убежден, что на этот раз отложение обусловлено тем, что многоуважаемый судья глубоко и внимательно изучает всю долгую уголовную судьбу орудия преступления, чтобы вынести беспристрастное и справедливое решение не в пользу нелегальной табачной промышленности, а в конце концов в пользу законности. Давайте поддержим судью Циткича в его нелегком ежедневном отстаивании чести высокого звания судьи, и сделав его известным как безоговорочного борца с организованной преступностью, поможем ему эту честь отстоять! Перепосты, шеры, благословения, дифирамбы, гимны, оды, акафисты и даже надписи на заборах в честь судьи Циткича всячески приветствуются!" - призвал Гетманцев.

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"С моей точки зрения, политикам стоит воздерживаться от таких оценок (судебного процесса – ред.), потому что это разрушение доверия не к одному процессу, а к целой системе верховенства права. Мы можем быть недовольны судебным решением, но, особенно здесь речь идет о публичных лицах, до момента его принятия, обжалования, давать свою оценку - это вести себя безответственно", - отметил Юрчишин.

Он добавил, что юридическую оценку сообщению Гетманцева в соцсети можно сделать в юридическом процессе. "То есть, если представители юридической службы суда или адвокаты, отстаивающие интересы суда, будут судиться и смогут доказать, что это было осуществлено с целью давления, то в принципе мы вряд ли сможем занять другую позицию", - отметил он.

В то же время, по его словам, сфера социальных сетей в Украине, как и в целом в мире, не урегулирована, и признание сообщения элементом давления очень затруднено. При этом Юрчишин добавил, что в странах с верховенством права высказывания публичных лиц в соцсетях – не желательны.

Добавим

Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский подчеркнул, что такими призывами Гетманцев нарушает Уголовный кодекс Украины. Нардеп, по его словам, в частности призывает к вмешательству в деятельность суда, а также нарушает презумпцию невиновности.

Адвокат Дмитрий Касьяненко отметил, что сообщение Гетманцева может быть расценен как давление на судью и влияние на его решение. Юрист Сергей Лысенко отметил, что Гетманцев через соцсети пытается влиять на суд через общественное мнение и берет на себя роль судьи, определяя, какое решение Фемиды было законным в уголовном производстве в отношении нелегального табака.

Напомним

Детективы Бюро экономической безопасности Украины провели обыски на производстве и в складских помещениях предприятия, которое имеет лицензию на официальное производство табачных изделий. Упомянутую компанию связывают с известным подсанкционным одесским контрабандистом Вадимом Альпериным.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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