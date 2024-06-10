Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса, потому что это разрушает доверие ко всей судебной системе. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал председатель комитета Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

В своем Telegram-канале председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев опубликовал пост, в котором сообщил, что Бюро экономической безопасности остановило производство ООО "Орион Тобакко" нелегального табака, вырезав оборудование. "Группу лиц, которую связывают со злым криминальным гением Альпериным, обвиняют в изготовлении и хранении поддельных марок акцизного налога с целью их использования при сбыте табачных изделий собственного производства на территории Одесской области. Иными словами - в краже табачного акциза у армии", - добавил Гетманцев.

По его словам, прокурор подал в Шевченковский районный суд Киева ходатайство о наложении на оборудование ареста. Однако судебное заседание под председательством судьи Циткича не проводится по неизвестным причинам. Гетманцев также отметил, что этим же судом в прошлом оборудование неоднократно возвращалось владельцу, "чтобы он без помех продолжил преступление". "Убежден, что на этот раз отложение обусловлено тем, что многоуважаемый судья глубоко и внимательно изучает всю долгую уголовную судьбу орудия преступления, чтобы вынести беспристрастное и справедливое решение не в пользу нелегальной табачной промышленности, а в конце концов в пользу законности. Давайте поддержим судью Циткича в его нелегком ежедневном отстаивании чести высокого звания судьи, и сделав его известным как безоговорочного борца с организованной преступностью, поможем ему эту честь отстоять! Перепосты, шеры, благословения, дифирамбы, гимны, оды, акафисты и даже надписи на заборах в честь судьи Циткича всячески приветствуются!" - призвал Гетманцев.

"С моей точки зрения, политикам стоит воздерживаться от таких оценок (судебного процесса – ред.), потому что это разрушение доверия не к одному процессу, а к целой системе верховенства права. Мы можем быть недовольны судебным решением, но, особенно здесь речь идет о публичных лицах, до момента его принятия, обжалования, давать свою оценку - это вести себя безответственно", - отметил Юрчишин.

Он добавил, что юридическую оценку сообщению Гетманцева в соцсети можно сделать в юридическом процессе. "То есть, если представители юридической службы суда или адвокаты, отстаивающие интересы суда, будут судиться и смогут доказать, что это было осуществлено с целью давления, то в принципе мы вряд ли сможем занять другую позицию", - отметил он.

В то же время, по его словам, сфера социальных сетей в Украине, как и в целом в мире, не урегулирована, и признание сообщения элементом давления очень затруднено. При этом Юрчишин добавил, что в странах с верховенством права высказывания публичных лиц в соцсетях – не желательны.

Добавим

Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский подчеркнул, что такими призывами Гетманцев нарушает Уголовный кодекс Украины. Нардеп, по его словам, в частности призывает к вмешательству в деятельность суда, а также нарушает презумпцию невиновности.

Адвокат Дмитрий Касьяненко отметил, что сообщение Гетманцева может быть расценен как давление на судью и влияние на его решение. Юрист Сергей Лысенко отметил, что Гетманцев через соцсети пытается влиять на суд через общественное мнение и берет на себя роль судьи, определяя, какое решение Фемиды было законным в уголовном производстве в отношении нелегального табака.

Напомним

Детективы Бюро экономической безопасности Украины провели обыски на производстве и в складских помещениях предприятия, которое имеет лицензию на официальное производство табачных изделий. Упомянутую компанию связывают с известным подсанкционным одесским контрабандистом Вадимом Альпериным.