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Політикам варто утримуватись від публічних оцінок судового процесу - голова комітету з питань свободи слова

Політикам варто утримуватись від публічних оцінок судового процесу - голова комітету з питань свободи слова

Київ • УНН

 • 117999 перегляди

Політикам варто утримуватись від публічних оцінок судового процесу, вважає голова комітету з питань свободи слова.

Політикам варто утримуватись від публічних оцінок судового процесу, бо це руйнує довіру до всієї судової системи. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив голова комітету Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

У своєму Telegram-каналі голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев опублікував пост, у якому повідомив, що Бюро економічної безпеки зупинило виробництво ТОВ "Оріон Тобакко" нелегального тютюну, вирізавши обладнання. "Групу осіб, яку повʼязують із злим кримінальним генієм Альперіним, звинувачують у виготовленні та зберіганні підроблених марок акцизного податку з метою їх використання при збуті тютюнових виробів власного виробництва на території Одеської області. Іншими словами - у крадіжці тютюнового акцизу у армії", - додав Гетманцев.

За його словами, прокурор подав до Шевченківського районного суду Києва клопотання про накладення на обладнання арешту. Однак судове засідання під головуванням судді Циткіча не відбувається з невідомих причин. Гетманцев також зазначив, що цим же судом в минулому обладнання неодноразово поверталося власнику, "аби він без перешкод продовжив злочин". "Переконаний, що на цей раз відкладення зумовлено тим, що вельмишановний суддя глибоко і уважно вивчає всю довгу кримінальну долю знаряддя злочину, аби винести неупереджене та справедливе рішення не на користь нелегальній тютюновій промисловості, а врешті-решт на користь законності. Давайте підтримаємо суддю Циткіча у його не легкому щоденному відстоюванні честі високого звання судді, та зробивши його відомим як беззастережного борця з організованою злочинністю, допоможемо йому цю честь відстояти! Перепости, шери, благословіння, дифірамби, гімни, оди, акафісти і навіть написи на парканах на честь судді Циткіча всіляко вітаються!", - закликав Гетманцев.

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"З моєї точки зору, політикам варто утримуватися від таких оцінок (судового процесу – ред.), бо це руйнація довіри не до одного процесу, а до цілої системи верховенства права. Ми можемо бути не задоволені судовим рішенням, але, особливо тут ідеться про публічних осіб, до моменту його прийняття, оскарження, давати свою оцінку - це поводитися безвідповідально", - зазначив Юрчишин.

Він додав, що юридичну оцінку допису Гетманцева у соцмережі можна зробити в юридичному процесі. "Тобто, якщо представники юридичної служби суду чи адвокати, які відстоюють інтереси суду, будуть позиватися і зможуть довести, що це було здійснено з метою тиску, то в принципі ми навряд чи зможемо зайняти іншу позицію", - зазначив він.

Водночас, за його словами, сфера соціальних мереж в Україні, як і загалом у світі, не врегульована, і визнання допису елементом тиску дуже ускладнене. При цьому Юрчишин додав, що в країнах з верховенством права висловлювання публічних осіб у соцмережах – не бажані.

Додамо

Президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський наголосив, що такими закликами Гетманцев порушує Кримінальний кодекс України. Нардеп, за його словами, зокрема закликає до втручання в діяльність суду, а також порушує презумпцію невинуватості.

Адвокат Дмитро Касьяненко зазначив, що допис Гетманцева може бути розцінений як тиск на суддю та вплив на його рішення. Юрист Сергій Лисенко зазначив, що Гетманцев через соцмережі намагається впливати на суд через громадську думку і перебирає на себе роль судді, визначаючи, яке рішення Феміди було законним у кримінальному провадженні щодо нелегального тютюну.

Нагадаємо

Детективи Бюро економічної безпеки України провели обшуки на виробництві та у складських приміщеннях підприємства, яке має ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів. Згадану компанію пов’язують із відомим підсанкційним одеським контрабандистом Вадимом Альперіним.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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