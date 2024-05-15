По всей Украине ввели аварийные отключения света: сколько они продлятся

В среду, 15 мая, с 19:25 до 22:00 по всей Украине ввели экстренные отключения света. Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго", передает УНН.

Детали

Сегодня, 15 мая: С 19:25 до 22:00 "Укрэнерго" ввело контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. - говорится в заявлении Укрэнерго.

Напомним,

Перед этим в ДТЭК заявили, что по указанию Укрэнерго в нескольких регионах Украины вводят экстренные отключения света. Речь идет в частности о Киеве, Киевской области, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

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