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По всій Україні запровадили аварійні відключення світла: скільки вони триватимуть

По всій Україні запровадили аварійні відключення світла: скільки вони триватимуть

Київ • УНН

 • 27994 перегляди

15 травня з 19:25 до 22:00 Укренерго запровадило контрольовані аварійні відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів у всіх регіонах України.

У середу, 15 травня, з 19:25 до 22:00 всій Україні запровадили екстрені відключення світла. Про це повідомляє пресслужба компанії "Укренерго", передає УНН.

Деталі 

Сьогодні, 15 травня:З 19:25 до 22:00 "Укренерго" запровадило контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. 

- йдеться в заяві Укренерго. 

Нагадаємо

Перед цим в ДТЕК заявили, що за вказівкою Укренерго в декількох регіонах України запроваджують екстрені відключення світла. Йдеться зокрема про Київ, Київську область, Одещину, Дніпропетровщину та Донеччину. 

В Yasno пояснили, за яких умов можливі знову екстрені обмеження світла для населення 15.05.24, 11:08 • 140476 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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