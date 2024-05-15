По всій Україні запровадили аварійні відключення світла: скільки вони триватимуть
Київ • УНН
15 травня з 19:25 до 22:00 Укренерго запровадило контрольовані аварійні відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів у всіх регіонах України.
У середу, 15 травня, з 19:25 до 22:00 всій Україні запровадили екстрені відключення світла. Про це повідомляє пресслужба компанії "Укренерго", передає УНН.
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Сьогодні, 15 травня:З 19:25 до 22:00 "Укренерго" запровадило контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.
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Перед цим в ДТЕК заявили, що за вказівкою Укренерго в декількох регіонах України запроваджують екстрені відключення світла. Йдеться зокрема про Київ, Київську область, Одещину, Дніпропетровщину та Донеччину.
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