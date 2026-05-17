Письмо Пентагону об отмене дислокации войск в Польше «затерялось» в почте начальника Генштаба Кукулы — Politico
Киев • УНН
Пентагон отменил переброску 4 тысяч военных, но письмо застряло в почте генерала Кукулы. Минобороны Польши узнало об этом только из СМИ.
США направили Польше информацию об отмене переброски 4 тысяч военных в страну еще в начале недели, но письмо "затерялось" в почте начальника Генерального штаба польских Вооруженных сил, генерала Веслава Кукулы. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Польские военные были проинформированы о шаге Пентагона в прошлый понедельник 11 мая, сообщают три источника из ближайшего окружения Кукулы.
"Но сообщение застряло в секретном электронном письме генерала Кукулы", – отмечает издание.
В результате руководство Министерства обороны и военнослужащие Польши узнали об изменении планов важнейшего союзника страны через СМИ. Первым об этом написало издание Army Times.
Впоследствии военные представители США подтвердили изменение планов по развертыванию войск в Польше, хотя и не раскрыли причины этого решения.
Пентагон с тех пор защищал этот шаг, называя его частью тщательно продуманного процесса.
Решение о выводе войск принято в результате комплексного, многоуровневого процесса, который учитывает мнения ключевых лидеров (американских военных в Европе) и во всей цепочке командования. Это не было неожиданным решением, принятым в последнюю минуту
Напомним
Ранее СМИ сообщали, что армия США отменила развертывание 4000 солдат 2-й бригады 1-й кавалерийской дивизии в Польше. Техника и часть войск уже находились в пути.
