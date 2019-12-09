Первая за три года встреча в нормандском формате: мир или стена

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Сегодня, 9 декабря, состоится первая после трехлетнего перерыва встреча в "нормандском формате", которая должна стать важной вехой в урегулировании ситуации в Донбассе. В Париже должны встретиться лидеры Украины, Германии, Франции и России. УНН собрал для читателей всю известную информацию о планах встречи и позиций сторон.

Накануне встречи был распространен следующий график:

14:55 - прибытие в Елисейский дворец.

15:05 - встреча президента Украины Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

15:30 - встреча президента Украины Зеленского с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

16:00 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата".

18:45 - встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" с представителями СМИ.

Заметим, что в данном графике не указанное время для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Хотя эту встречу ранее подтвердил сам Зеленский. Вероятность такого разговора раньше, в частности, подтвердили и в Кремле, отметив, что все будет зависеть от того, как будет построен график проведения саммита.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил тогда, что Путин и Зеленский "даже могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа", сказал помощник, уточнив, что "все зависит от того, как будет складываться ситуация там".

"Мы хотим закончить войну и вернуть наших людей, это главное, и наши территории", - заявил Владимир Зеленский незадолго до саммита.

Глава государства неоднократно отмечал уверенности в своей позиции и в том, что Украина четко выполнила все предварительные договоренности.

Важным моментом является то, что Зеленский заявил - Украина таки согласовала текст "формулы Штайнмайера" - но есть но - "она будет имплементирована в закон "об особом статусе" только после того, как будут выведены все войска, произойдет разоружение незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях".

Необходимость первоочередного достижения безопасности подчеркивают перед саммитом и зарубежные партнеры, в частности, представитель Госдепа США, и.о. помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

"Политический аспект Минских соглашений и будущих договоренностей должен быть выполнен только после того как это будут позволять условия безопасности", - отметил Рикер.

Мир, безопасность и развитие демократического государства - так охарактеризовал цели главы государства накануне саммита министр иностранных Украины Вадим Пристайко.

"Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единого и неделимого государства, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по нашему законодательству - основные элементы позиции на завтра. Неважно, за общим столом переговоров или тет-а-тет", - написал Пристайко.

Таким образом он обозначил те же "красные линии" о которых заявляла оппозиция и за которые в воскресенье вышли митингующие на Майдан Независимости и под стены Офиса Президента.

И все же, как предупреждают украинскую сторону американской партнеры "дьявол кроется в деталях". Одним из самых спорных вопросов остается возможность проведения местных выборов на Донбассе. А этот вопрос будет обсуждаться, об этом заявила пресс-секретар Президента Украины Юлия Мендель.

"Первые три шага, которые поднимет Президент Зеленский на встрече в Париже: сроки и условия возврата пленных украинцев, настоящее, а не "фейковое" прекращение огня, и, конечно, вывод чужих войск и бандформирований с территории Донбасса", - написала Мендель.

Также она отметила, что без вывода пророссийских войск из Донбасса невозможно проведение выборов.

"Последнее (вопрос о выводе войск) - условие для проведения выборов на Донбассе. Их проведение в рамках выборов по всей территории Украины, может произойти только когда там не будет чужих войск и незаконных вооруженных формирований. Так говорит Закон Украины и простая логика: не смогут на Донбасс зайти украинские партии, не смогут там быть международные наблюдатели, не смогут люди проголосовать открыто и незаангажировано под дулом автоматов. Сначала - нашу границу, потом - выборы, ведь это наши территории, а местные выборы будут проходить по всей Украине", - подчеркнула глава пресс-службы, подчеркнув сильную позицию Украины.

Спикер парламента Дмитрий Разумков и глава правительства Алексей Гончарук в один голос выразили поддержку позиции Президента Зеленского.

А вот помощник Президента Украины по международной политике Андрей Ермак за несколько дней до встречи в Париже был более красноречивым и даже заявил о существовании плана "Б" на случай, если переговоры не дадут ожидаемых результатов.

"Однако, мы также имеем план "Б". Если мы не увидим готовности России по выполнению Минских договоренностей и четкого временного срока их выполнения, тогда мы будем, выражаясь фигурально, "строить стену". Пользоваться опытом других стран, прежде всего Израиля", - пояснил помощник Президента.



Посягнул Ермак и на переформатирование минских переговоров, а точнее на пропорциональность представительства территорий.

Сомнительно, что слова помощника главы государства является самоуправством. Хотя в целом в настроении самого Зеленского и представителей власти ощущается больше оптимизма относительно сегодняшней встречи, нежели стремление применять "план Б".

7 декабря было проведено закрытое заседание СНБО, на котором был утвержден основной сценарий для нормандской встречи.

Завесу над тайной встречи приоткрыл секретарь СНБО Алексей Данилов: "Сценарий реинтеграции, имеется в виду возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Украине. Есть ключевые моменты, в повестке дня".

К ключевым моментам Данилов отнес освобождение украинских пленников, прекращение огня, возвращение границы и вопросы выборов.

"Знаете, что мы имеем большое желание вернуть наших пленных, которые сегодня находятся в плену Российской Федерации, из Крыма, с территорий, которые сегодня временно оккупированы. Второй вопрос, мы имеем очень большое желание прекратить огонь... Третий вопрос - это вопрос возвращения нашей границы. После этого вопрос выборов", - рассказал секретарь СНБО.

Он также добавил, что эти четыре вопроса являются ключевыми для обсуждения, а все 5 оговоренных сценариев - закрытыми.

Однако все та Юлия Мендель 8 декабря написала: "Да, 10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "Норманди", как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарование".

Российская сторона, в свою очередь, продолжает подчеркивать, что будет способствовать урегулированию "внутриукраинского конфликта".

"Что касается настроения - серьезный настрой. Ожидания одно - способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить еще раз общее понимание безальтеративности выполнения Минских договоренностей, не допустить попытки какого-либо размывание этих Минских договоренностей", - сказал представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Французская и немецкая стороны части выражают надежду на продвижение в урегулировании сложной ситуации. Так, на днях зампред правительства ФРГ Ульрике Деммер сказала: "Федеральное правительство надеется на новый импульс в мирном процессе и на согласие относительно дальнейших шагов".