Разумков заявив про дотримання червоних ліній підчас зустрічі в нормандському форматі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що від завтрашніх переговорів у нормандському форматі залежить подальша доля України і що підчас зустрічі будуть дотримані червоні лінії. Про це УНН повідомляє з посиланням на сторінку політика у Facebook.
“Завтра відбудуться перемовини у Нормандському форматі і від їх успішності залежить майбутнє країни. У цей день не має бути політики і боротьби — лише державницька позиція задля України. Червоні лінії будуть дотримані, а наші території — повернуті.
Підтримую Президента і вірю в перемогу України!”, — написав Разумков.
Нагадаємо, зустріч глав держав та урядів Німеччини, Франції, України та Росії, які утворюють так звану “нормандську четвірку”, відбудеться в Парижі 9 грудня. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.
Останній раз зустріч в “нормандському форматі” на рівні глав держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.
7 грудня, Президент України Володимир Зеленський зібрав закрите засідання РНБО перед “нормандським” самітом.
Раніше три опозиційні партії Верховної Ради України підписали звернення, закликаючи владу не здавати національні інтереси під час Нормандського саміту, окресливши так звані “червоні лінії” — одних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації, жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу.