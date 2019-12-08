Пристайко висвітлив основні елементи позиції України на "нормандській зустрічі"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України висвітлив чотири складові завтрашньої позиції української сторони на переговорах у Парижі, 9 грудня. Про це глава МЗС написав на власній сторінці у Twitter, інформує УНН.
"Повне і постійне припинення вогню, наш контроль над кордоном єдиної неподільної держави, роззброєння і виведення незаконних збройних формувань, місцеві вибори за нашим законодавством - основні елементи позиції на завтра. Немає значення, за спільним столом переговорів чи тет-а-тет", - написав Пристайко.
Як повідомлялося раніше, у Зеленського назвали три ключові теми для обговорення на "нормандській зустрічі".
Нагадаємо, зустріч глав держав та урядів Німеччини, Франції, України та Росії, які утворюють так звану “нормандську четвірку”, відбудеться в Парижі 9 грудня. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.
Останній раз зустріч в "нормандському форматі" на рівні глав держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.
Повне і постійне припинення вогню, наш контроль над кордоном єдиної неподільної держави, роззброєння і виведення незаконних збройних формувань, місцеві вибори за нашим законодавством - основні елементи позиції на завтра. Немає значення, за спільним столом переговорів чи тет-а-тет— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 8, 2019