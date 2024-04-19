Пентагон готовится отправить в Украину артиллерию и противовоздушную оборону - Politico

По словам двух американских чиновников, Пентагон готовится быстро одобрить пакет вооружений для Украины, который включает необходимые средства артиллерии и противовоздушной обороны. Оружие отправят как только Конгресс проведет голосование за дополнительное финансирование для Украины. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Администрация Байдена еще не приняла окончательного решения относительно того, насколько большим будет транш и что в нем будет, сказали чиновники. Но официальные лица Министерства обороны США работают над составлением пакета американского оборудования, которое можно быстро пройти через бюрократический процесс, когда закон будет принят и подписан президентом, сказал один из чиновников.

Они очень быстро передадут эту рекомендацию секретарю, а вскоре после этого она попадет к президенту сказал чиновник.

По словам официальных лиц, этот транш - который будет лишь вторым, направленным США после того, как в декабре закончились средства, поскольку Конгресс остановил запрос президента на дополнительную помощь - будет включать артиллерию и противовоздушную оборону для пополнения украинского арсенала.

В прошлом месяце Белый дом одобрил один чрезвычайный пакет в размере 300 миллионов долларов, используя экономию средств от предыдущих контрактов.

Много американского оружия уже размещено в магазинах по всей Европе, и его можно немедленно отправить в Украину, сказал первый чиновник. Некоторые материальные средства могут добраться до Украины за несколько дней; другие могут занять недели.

Дополнение

Палата представителей приближается к голосованию в субботу по четырем законопроектам, которые предусматривают выделение 95 миллиардов долларов США на помощь Украине, Израилю и тихоокеанским партнерам. После того, как пакет помощи будет принят, Сенат все еще должен принять пакет помощи, прежде чем Байден сможет его подписать.

Из почти 61 миллиарда долларов для Украины примерно 48 миллиардов пойдут Пентагону на финансирование вооружения Киева, пополнение вооружения и оплату военных операций в Европе.

Законопроект предусматривает 23,2 млрд долларов для военных на пополнение запасов вооружений и техники, предоставленных Украине. Другие 13,8 миллиарда долларов пойдут на Инициативу содействия безопасности Украины для Пентагона на закупку нового оружия для Киева. А 11,3 миллиарда долларов пойдут на финансирование усиленных операций войск в Европе.

Законодательство также повторно позволяет Пентагону отправлять в Украину существующее оружие на сумму до 7,8 миллиарда долларов из военных запасов, которое затем будет заменено дополнительным финансированием в пакете.

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